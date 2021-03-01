家居建築廢料塞爆垃圾站　區議員：外判仲做得好過食環

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-01 21:15

環保署早年實施建築廢物處置收費計劃，廢物產生者須按噸收費，不過仍有人為逃避徵費，偷偷將廢物棄於街頭，有區議員反映沙頭角公路去年起出現大量裝修廢料及裝箱包裝垃圾棄於路邊垃圾站，但向食環署反映後，署方以無加強教育、無巡查執法及無提升裝備的三無態度應對，導致多個垃圾站提早爆滿，造成環境衞生問題，要求署方檢討。

北區區議會主席羅庭德表示，沙頭角公路一帶鄉村，包括丹竹坑、簡頭村、新屋仔村、嶺皮村、 大塘湖村及馬尾下村等，無論是村口小型垃圾車，又或路邊收集站，均被人不分畫夜棄置大量家居垃圾及建築廢料，既有大型床褥、沙發及廚櫃，砂石及混礙土等建築廢料，亦有包裝箱內保護性質的長木條，部分高度超過一個成人，即使扔進方形垃圾桶車亦無法完全收好，情況越見嚴竣。「以前垃圾站可能五六點先爆，呢家兩點已經爆棚。」

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區議員斥署方三無態度應對問題

他稱去年已多次食環署反映問題，促請署方加派人手，進事教育居民、加強巡查執法以及加派夾斗車到場清理的工作，然而署方未有積極應對，甚至稱資源問題，要與大埔區共享一輛夾斗垃圾車，由於清潔工無法清走大型固體廢物，只能放於一邊有待清理，結果垃圾越積越多，最終塞爆整個收集站或垃圾車，部分垃圾滿瀉棄於村路，造成衞生及環境污染，而涉事多個鄉村垃圾站，正正由食環署直接管轄，反而其他招標予外判清潔公司跟進的收集站，清理大型固體垃圾的效率遠比署方快捷及靈活，認為應檢討署方處理廢物的成效。

羅分析，家居垃圾與建築廢料的增加，既與近年北區大興土木，興建多幢村屋有關，而疫情強迫住戶留家，家居廢物同樣有增無減，導致垃圾站消化廢物的容量不勝負荷，建議署方可招標夾斗垃圾車，設熱線專門處理家居垃圾及收費，減輕收集站負荷，「好多裝修公司唔會派車過嚟收你一件傢俬再徵費，所以先有需求由署方專收單件頭家居廢物，從徵費達到減廢效果。」

食環署：關注胡亂棄置垃圾情況

食環署在北區區議會回應議員提問等表示，署方一直關注皇后山區內胡亂棄置垃圾情況，並採取適當行動，例如派員到有關地點巡查，安排夾斗車及垃圾收集車到場清理大型雜物及垃圾，並加強街道潔淨服務，以保持環境衞生。

另一方面，署方亦派遣便裝人員到有關地點進行突擊執法行動，檢控非法棄置垃圾的違規人士，期間發出 1 張「定額罰款通知書」，並於棄置黑點當眼位置貼上警告告示或懸掛橫額，提醒市民切勿隨處棄置垃圾。

該署人員近日再到有關地點複查，發現上址潔淨情況尚好。署方會繼續留意有關地點的情況，安排垃圾收集及街道潔淨服務，並會加強執法力度，以遏止非法棄置垃圾的情況。