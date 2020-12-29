2020年終於來到尾聲，被疫情折騰的港人不安於市，紛紛「轉戰」郊野。香港01記者連同資深山藝教練吳銨洋（Ken Sir），來到人滿為患的大欖千島湖清景台，談談今年的山野變幻，再沿途清理山徑，略盡一分綿力將郊野拉回美好時光。吳銨洋教授山藝班近20年，2020年對他來說是難忘的一年，教學活動因限聚令停擺，但諷刺的是山頭上的人潮不減反增，「人多咗、污糟咗」是他今年對郊野的印象。 攝影：鄭子峰

資深山藝教練吳銨洋（Ken Sir）連同拍檔手執膠袋，上山清理垃圾。（鄭子峰攝）

空山無人，水流花開，遠足人士一行數人踏過山野小徑，周不時迎來三兩友人互相問好，風吹過了，搖曳的樹木嘶嘶作響，身心舒暢......但抱歉，你在2020年都恐怕和這美景無緣，換來的卻是一架架「頂閘」的巴士，如貫地將遊人運入郊野，「比旺角更旺」是山友今年經常掛在口邊的形容詞。

資深山藝教練吳銨洋表示，今年的山徑「人多咗、污糟咗」。（鄭子峰攝）

記者連同吳銨洋由楊家村上山，到麥理浩徑十段的清景台，逆行直奔楓香林的人潮。我們一行人剛起步，踏上不夠十步階級就已在草叢邊發現遺棄的口罩，問到他在山野最常見的垃圾種類，「完咗你數數就知！」

只走了幾步，就遇上第一件垃圾──黑色口罩。（鄭子峰攝）

山藝教練：啲人扔垃圾好醒目

吳銨洋邊行邊用鐵夾將垃圾放入膠袋中，「其實啲燒烤夾都係執返來，你去燒烤場都一定搵到好多。」沿途所見，糖紙、紙巾、水樽之類的廢物應有盡有。約半小時後，我們到達第一個休息地點，地上紙巾最多、煙頭都不少，吳銨洋進入了一條小路，灌木叢剛好與成年人一樣高，行多幾步又向右九十度彎入，他揮揮手叫我們緊隨其後，原來要帶我們見識第一個景點——廁所位。

Ken Sir走入秘位，地上滿布紙巾，原來是山友如廁的地方。（鄭子峰攝）

廁所位地上的紙巾數量多不勝數，Ken Sir一一將它們放入垃圾袋，抬頭望上，樹枝上的紙巾也不少，紙巾曾經用來做什麼，相信大家都心知肚明，「啲人扔垃圾好醒目，轉過彎入去睇仲離譜」，他邊執垃圾邊幫亂拋垃圾的市民「辯護」，「佢哋可能以為紙巾容易分解，但其實係好錯嘅諗法，𠵱家啲紙巾有三四層唔係咁容易分解，買啲靚嘅紙巾返屋企，管理員見到都話會塞廁所。」記者害怕踩到髒物，每步都走得營營役役，「如果有污糟嘢，一定會見到烏蠅先」，着記者放心。

走出草叢，我們在休息點的木凳上稍事休息，放眼望去，地上的煙頭幾十支，要清理掉恐怕要花一段時間。遠足人士最怕遇上吸煙客，當大口大口享受郊外清新空氣時，煙味總有時殺你一個措手不及，「食煙好好哋處理就可以，周圍扔你咪影佢咯」，吳銨洋又繼續埋頭夾起垃圾，放入袋中。「啲人話內地人唔守規矩，操守唔好」，但現時在封關令下，相信遠足的絕大部分都是本地人，香港人要爭氣。

郊野變旅遊景點 當局管理不力

修整過後向清景台進發，偶有遠足人士示意想將垃圾放入我們的垃圾袋，起初記者都會拒絕，並呼籲郊遊人士自己將垃圾帶走；吳銨洋面對同樣的要求，卻會淡然接受，「如果做到咪幫埋佢，唔係佢行多陣扔喺地下，都係要麻煩其他師兄幫手執」。今年的疫情反覆，吳銨洋的山藝教學活動亦因限聚令停擺，但諷刺的是山頭上的人潮不減反增，山徑的衛生情況每況愈下。

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「其實平日來原本諗住人少，但一樣咁多人，星期六來根本行都行唔到。」 行山人士黃先生

其實千島湖清景台和楓香林一樣，同樣都是漁農自然護理署的「人造景點」，前者在2018年底修建，後者則是署方早年透過選種植樹，造就楓香林的美景。黃先生和老伴拾級而上來到清景台，「其實平日來原本諗住人少，但一樣咁多人，星期六來根本行都行唔到」，原本打算上山避開都市繁囂，但計劃看似行不通，「見到咁多人一啲都唔寧靜，𠵱家唯有嚟呢啲地方，市區係避忌啲㗎啦。」現場人流魚貫，有爸爸帶着兩個小孩上山，「都預咗㗎啦，香港無乜地方好去。」

「既然已經變成旅遊景點，就應該用旅遊景點的方法管理。」 資深山藝教練吳銨洋

疫情下山徑超出負荷 千島湖非單一例子

「清景台係漁護署一個好成功嘅景點」，惟吳銨洋批評當局有能力宣傳，卻沒能力管理，面對疫情爆發，突如其來的人潮令山徑超出負荷，綠茵山坡變成黃泥浮沙，叫人不勝唏噓。「其實喺外國嘅觀景台應該係鋪晒木板，規範啲人行邊度，但如果你清楚香港人嘅習性，你就知放晒出嚟就會周圍行，你睇吓𠵱家啲地都踩到爛晒。𠵱家啲地沙塵滾滾，揚起啲泥你話係咪靚呢？我答唔到你。」他建議漁護署開發第二條到達清景台的路線，規範遠足人士單方向上落山，「既然已經變成旅遊景點，就應該用旅遊景點的方法管理。」

2020年，疫情令遠足人士數量激增，迫爆山徑的情況絕不是千島湖獨有，玉桂山、雞公嶺、塔門之類的熱門路線，植被都被海量的遊人踩到光脫脫，有網民表示「個山俾人行到變地中海」，有人甚至提議「要成座山休息唔俾人上去」、「有無得定期維修呢？ 維園草地都間中局部會封啦」。

君子協定成效不周

「漁護署係個比較鵪鶉嘅部門」，郊野公園對GDP（本地生產總值）無貢獻，獲分配的資源當然較少。秋冬季節來臨，山野人頭湧湧，惟在山徑以及楓香林中，卻未見有政府職員站崗，甚或有人踩上山坡霸佔有利位置拍照，踩到草堆都變黃土，加上郊野公園容許「脫罩」，摩肩踵接的人潮想起也叫人生怕，「政府不如直接同市民講話佢哋資源好少，叫民間自發（監管）仲好啲。」

吳銨洋一直推動Leave No Trace（山野不留痕），希望遠足人士透過適當處理廢物、保護動植物以及在考慮其他使用者為前提下，減輕對大自然的負擔，「Leave No Trace係一套行為準則，去完野外之後唔係破壞，係令到郊外變到更好」，他續指，行為守則的意思是希望大家「冇人見到都會做」，但在香港的成效貌似不大，「香港有好多法規，又罰錢又盛，用個字眼好好，鼓勵大家唔好做依樣，唔好做個樣，但其實喺香港，行為守則行唔通。」

他指指地上的煙頭，「驗DNA睇吓個煙頭係邊個人，有咁癲嘅政府啲人咪聽話，一日無罰則，一日無人執法，就繼續係咁樣。」

四個小時的路程來到終結，一行人返回楊家村村口棄置五大袋垃圾，沿路收集到紙巾最多，沾有糞便的紙巾最可怕，半山上的飯盒最弔詭。吳銨洋沒有三頭六臂，無論幾落力清理都只是杯水車薪，他憶述往時和山藝班同學上山實習，「都會叫同學幫手一齊清」，但不消一會兒垃圾總會出現。但願在2021年新冠肺炎藥到病除，而香港各大的山徑亦有喘息機會，無垃圾的山徑，就是好山徑。