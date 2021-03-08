撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-08 19:47

不少學校疫下停課，小朋友轉而在家學習，雙職婦女除需要上班幫補家計外，更要同時照顧小孩，壓力大增。有團體在三八婦女節公佈調查報告，發現有七成六受訪婦女因家庭因素被迫放棄工作，須留家照顧小孩。團體認為現時社會未能切合婦女需要，促政府應帶頭改善，增加地區托兒服務及帶動婦女工作友善政策等，以解放婦女勞動力。

香港明愛於2019年12月至2020年12月間進行問卷調查。當中共訪問196明愛社區發展服務轄下單位年滿18歲的基層婦女，當中有有119人為全職家庭主婦，約170名受訪者育有子女，調查旨在了解婦女傳統觀念、性別意識、在家庭得到的支援及她們對自身工作的看法。

香港明愛於2019年至2020年12月間進行問卷調查。當中共訪問明愛社區發展服務轄下單位年滿18歲的基層婦女。（曾鳳婷攝）

家庭與工作魚與熊掌難兼得

結果顯示，超過九成婦女需要負責家務工作，惟多於一半的婦女未有家人可幫助分擔工作。有78.6%的受訪婦女表示，她們需要照顧孩子，更有76.2%的受訪婦女指，過往曾因為要照顧小朋友或家人，因而選擇辭去工作。現時有六成受訪者的家庭經濟主要是來至丈夫。調查顯示亦指出，有近8成人稱家人支持她們外出工作，惟過半受訪者指家人並沒提供實際支援，當中有近半受訪者表示伴侶有幫手分擔家務，三成半受訪者指子女有幫忙，至於兄弟姊妹或父母老爺奶奶肯幫忙的百分比，分別為2.7％及46%。

基層婦女阿杏表示，疫情前從事餐飲業廚工，熱受烹飪的她，十分享受在廚房工作，但在疫情下10歲兒子停課，長時間留在家中，無法長時間打工，迫使她需要辭去廚工，改而任職兼職清潔工，抽空在午巿及晚巿工作一小時，每星期返三天，月入約一千至二千元，收入大減，對此感到無奈：「無辦法，以家庭行先，要遷就返小朋友啲時間。」她曾想過報讀家庭助理課程，惟坊間大多是全日制，令她難以在照顧家庭的前提下抽身就讀。過往她亦曾嘗試找尋託兒服務，但大多爆滿：「我喺屋企附近搵過，大部分都冇位同只接受6歲以下，所以最後都係自己照顧返。」最終阿杏只好放棄進修機會。

在疫情下，10歲的兒子停課，頓時無人照顧，迫使阿杏需要辭去工作照顧小朋友。她感到無奈：「無辦法，以家庭行先，要就反小朋友啲時間」。（曾鳳婷攝）

育有一個小朋友的基層婦女阿華則表示，過往曾積極找工作，以幫補家計，但照顧小朋友需要花上不少時間，在時間限制下，難以找到切合自身情況的兼職。直至3年前她找到一份兼職廚房助理，得到僱主的體諒，容許她帶同小朋友到公司上班。阿華坦言，這不但讓她能更投入工作，更有助減少家庭和經濟上的雙重壓力。

育有一個小朋友的基層婦女阿華認為照顧小朋友需要花上不少時間，在時間限制下，難以找到切合自身情況的兼職。（曾鳳婷攝）

團體建議政府帶頭增設彈性工作職位

香港明愛社工吳安祈表示，基層婦女有需要外出工作幫補家計，同時有心理準備仍是照顧家庭的核心主力。在普遍家庭依舊認為婦女理應照料家庭的前提下，家人未有幫助她們分擔工作，建議從教育着手，在小學增設「性別意識教育」，讓學童學習兩性尊重，有助日後協調家庭分工。

香港明愛社工吳安祈認為政府應帶頭推動婦女工作友善政策， 鼓勵私人企業及在政府不同部門開設工作時間具彈性的職位， 讓婦女可以兼顧照顧家庭的需要。（曾鳳婷攝）

此外，她建議政府應提供更多的地區托兒服務，除讓婦女能夠獲得短暫喘息外，亦能令她們抽空工作或進修。政府應帶頭推動婦女工作友善政策， 鼓勵私人企業及在政府不同部門開設工作時間具彈性的職位， 讓婦女能兼顧照顧家庭的需要。