婦女節｜家庭工作難兼顧　團體推特別計劃　三招助主婦重返職場

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-08 09:00

不少婦女是照顧家庭的主力，同時因家庭而放棄工作機會，但亦有婦女希望能重投職場，減輕家庭財政壓力。要兼顧家庭與工作絕不容易，她們需要較彈性的上班時間，讓他們同時兼顧家庭和孩子，種種限制下，令婦女找工作更為艱難。有團體提供一系列友善婦女工作計劃，向婦女提供就業支援，以及推動僱主提供更多友善婦女的職位，讓她們更容易重投職場。

香港婦女中心協會（下稱協會）在2019年推出「友職可尋」婦女友善就業計劃，旨在協助婦女規劃及找到配合自己生活需要的工作，讓她們重投職場。計劃包括向婦女提供求職培訓、就業支援、推動僱主提供更多婦女友善職位，以及提供較廉價的託兒服務。

想幫補家計 又怕子女無人照顧

受惠於計劃、育有一名5歲女兒的曾小姐，憶述自己曾因主力照顧女兒，有一段時間沒有工作，一家支出只能依賴丈夫收入和僅有的儲蓄，故她急切想找工幫補家計，惟又擔心年幼女兒無人照顧。曾小姐也做過散工，但在暫居香港的舅父離港後，她便需要全職照顧女兒，「舅父有事要走，本身個女一直係佢幫手湊嘅，咁嗰陣冇左，咪自己湊返」。

曾小姐憶述自己曾因主力照顧女兒，有一段時間沒有工作，一家支出只能依賴丈夫收入和僅有的儲蓄，故她急切想找工幫補家計，惟又擔心年幼女兒無人照顧。（曾鳳婷攝）

她亦尋求過家人幫忙照顧女兒，讓她能工作幫補家計，「婆婆唔喺香港住，奶奶身體又唔係幾好，唔太方便」。她認為在香港兼顧工作和照顧有小朋友的家庭是一大難題，「就算係雙職返工，都畀唔起錢去請外傭幫手，加上我又冇地方畀佢（外傭）住」。她擔心如當散工，而家庭萬一發生突發情況，需要臨時請假，僱主亦未必諒解，家庭的憂慮令她遲遲未能重返職場。

曾小姐擔心自己外出工作後，女兒無人照顧。（受訪者提供圖片）

為了找到一份穩定的工作，曾小姐數年前考獲護理牌照，本來打算投身護理行業，但大多護理工作需要輪夜更，難以切合她照顧小朋友的需求，故她不得不放棄。到2019年底，她巧遇香港婦女中心協會街站，得知協會提供託兒和幫助婦女找工作服務，在職員幫助下，曾小姐成功找到一份全職工作。現時她在社福機構任職家居護理員，「返8點半，5點半收工，好少要OT，通常準時放工，又近住個區，有咩急事都可以請到假」。

曾小姐的女兒則可以在她上班時間，暫時在中心安置。（資料圖片）

而她的女兒則可以在她上班時間，暫時在中心安置，「因為係同一區，我收工就可以直接去接佢。呢度提供嘅服務比坊間平，又開得夜，重點係我會負擔得起先」。最終，曾小姐得以在幫補家計同時，讓女兒得到適當的照料。

僱主大多難接受「遲到早退」 令婦女難兼顧家庭

參加「友職可尋」計劃，提供媽媽更及友善婦女工作多年的清潔公司老闆林雪華則表示，不少婦女有意工作，惟因需要全日照顧小朋友，只能使用零散時間去做兼職，但也因此較難找到工作。婦女亦常常因為小朋友的活動和假期，需要請假照顧孩子，僱主未必接受。

清潔公司老闆林雪華深知婦女的需求，認為提供一些彈性上班時間如媽媽更能幫助一些有需要的人士，如經濟壓力大的基層家庭：「唔敢話幫到幾多，一份半糧都好過得丈夫一份糧。而幫到佢哋同時，我哋亦可以解決人手問題」。（曾鳳婷攝）

林雪華認為這就是現時婦女所面對的難處。她曾遇過一名員工忽然不停遲到，經追問後發現，原來她要送小朋友上學後才能上班，遲到只是暫時找不到人幫忙接送。了解事情緣由後，林雪華決定讓員工彈性上班，好讓她能兼顧工作之餘，亦毋須放棄親自照顧孩子。

「我都有一對仔女，雖然依家大個咗，但我都經歷過，都明白嘅」。她認為提供一些彈性上班時間，能幫助有需要的人士，例如經濟壓力大的基層家庭，「唔敢話幫到幾多，一份半糧都好過得丈夫一份糧。幫到佢哋同時，我哋亦可以解決人手問題」。

婦女離開職場多年憂脫節

香港婦女中心協會高級教育幹事楊海燕表示，過往服務中接觸到不少家庭主婦，他們已離開職場多年，仍想重新投入工作幫補家計，卻無從入手，「佢哋做家庭主婦幾年，有啲甚至十幾年，如果想去做返嘢，都要做一啲事前準備」。因此，協會設立「友職可尋」協助她們。

香港婦女中心協會高級教育幹事楊海燕表示，過往服務中接觸到不少家庭主婦，他們已離開職場多年，仍想重新投入工作幫補家計，卻無從入手。（曾鳳婷攝）

她指出，截至1月中，已有50名婦女受惠於計劃，並有43間公司願意向他們提供友善婦女的職位，包括家務助理、保姆、辦公室清潔員、餐飲、包裝和售貨員等。計劃除向婦女提供就業支援，亦有求職培訓，「因為好多時婦女認為自己好耐冇出嚟做嘢，嗰幾年係一片空白，但事實上唔係，只係佢哋唔識點樣轉化畀僱主知」。協會亦針對婦女情況作中間人的角色與僱主溝通，以及教導婦女如何把握以往的經驗，轉化為實質的履歷表。

宜有托兒服務作後盾

婦女即使成功就業，亦要面對其他問題，例如無人照顧子女。楊海燕指出，協會亦需要提供後援服務，故「友職可尋」計劃中，提供了托兒服務，令她們無後顧之憂。

她認為現時托兒需求十分大，單是協會便有超過200個家庭登記，希望使用托兒服務。楊海燕指，若想婦女無後顧之憂下重投工作，便需要推動托兒服務普及化，但不能單靠非政府組織推動，她認為政府應擔當主導角色，將保姆工作專職化，視他們為員工而非義務工作者，肯定他們的付出，相信有助解放更多婦女勞動力。