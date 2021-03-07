疫下婦女壓力爆煲圖一鑊熟　協會：走在鋼絲上的場景近乎每日發生

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-07 21:01

明日（8日）是三八婦女節，家庭婦女在疫下的日子更見艱難，有勞工團體調查報告顯示，九成以上受訪婦女在疫情之下加劇精神及情緒壓力，包括既要照顧停學的子女，又要在巿道疲弱下打散工維生的雙職家長，亦有照顧特殊兒童的母親，在寓所內長期與子女共處，猶如困獸鬥，壓力瀕臨爆煲，萌生同歸於盡的念頭。團體建議政府應設立照顧者津貼及托兒照顧服務，並支持設墟巿及重開小販牌政策，減輕婦女生活壓力。

香港婦女勞工協會去年12月至今年1月訪問約120多名婦女，了解她們受新冠肺炎疫情影響之下面對經濟、情緒、家庭關係等壓力，調查至今尚在進行中，今日（7日）發表中期調查報告，結果顯示逾九成受訪婦女都反映疫情加劇精神及情緒受壓，家人同樣有情緒問題，家庭暴力瀕臨爆發邊緣。

調查顯示，壓力源自照顧與生活的雙重困難，例如單親媽媽獨力照顧子女生活及學習已佔去大部分時間，每日只能睡4小時，亦有同時要打工幫補家庭收入及兼顧子女起居生活的雙職婦女，因子女停學留在家中，不能出外兼職，以致手停口停，家庭收入大減，甚至有居住劏房的婦女因疫情失業，交不出租金，結果一家三口被趕出單位，要搬返夫家，與叔嫂同住。

單親母：返工兼顧子女煮足兩餐

單親母親阿珮，既要照顧兩名小朋友及長者，又是家庭經濟支柱，每日上班維持生計，屬典型的雙職家長。她指疫情下學校停課，子女長留家中，變相要兼顧他們的一日三餐，只能在用膳空檔期趕返家中煮菜。「我返朝九晚六，中間有個半小時食飯，中午12點半趕返去炒菜，1點又匆忙上班，到6點返嚟煮另外一餐，有時買下菜，食完洗埋碗沖完涼，已經係晚上10點幾。」

她指，長者煮的菜較淋爛，不合子女口味，加上作息時間不一樣，子女與長輩長期共處一室，難免有衝突。「既要工作要兼顧學庭，子女同老人相處難免有拗撬，返去仲要做埋輔導工作，呢家除左上班就係返屋企做家務，休息都少咗。」

擁有三名子女的阿花，各自就讀大專院校、中二及小一，當中孻子有讀寫障礙問題，網上教學加深學習困難，「寫個名，串完個i字，轉頭問我呢個係咩字，有時情緒控制唔到會鬧佢， 試過佢匿埋拒絕上課同做功課，我忍唔到打佢打得好犀利，但打完又好心痛。」她擔心，兒子獲安排至七歲零七個月大時，才由學校或醫生轉介學童進行評估，即使確認有讀寫障礙，已無法跟得上學業，雖然外界有提供SEN兒童課程，但學費昂貴，她之前晚上任職飲食業夜間散工，幫補家庭收入，但疫情下已告停工，無法負擔相關費用。

阿芳的一家三口更為難過，她稱在機場任職司機的丈夫，去年2月因工傷停工，復工後旋即被僱主解僱，只賠七日補償金，丈夫後來任職Gogovan接單，收入不穩定，她亦要出來打工幫補生計，先後任職酒樓侍應、學校派飯工等兼職，目前轉做零售業，但巿道不景，她一星期只有數天開工，最低一日只有三個多小時的上班時間，上月收入僅得三千多元，既要全職照顧家庭，又要為家中開支而發愁，更擔心就讀高小的兒子一個人在家會否有危險「以為有手腳唔會餓死，但經歷呢個環境都好失落，做嘢個陣得兒子一個人喺屋企，唔知佢做緊咩，但始終手停口停，無得擔心。」最終她透過朋友認識香港婦女勞工協會，在無人照顧的緊急情況下，可放於協會辦事處由其他職員代為看管，才較為放心出外工作。

協會：疫下有婦女患上嚴重抑鬱

協會組織幹事黃樂容表示，疫情之下求助個案激增，有婦女患上嚴重抑鬱，「有個案曾經攞住鉸剪想殺完小朋友想殺埋自己，又有一對母子行到觀塘海濱，想帶埋小朋友跳海，但有朋友打電話嚟打斷咗，先打消念頭向我哋求助。」認為該類「走在鋼絲上的場景」幾乎每日發生，若政府再不支援，隨時重演去年12月一名43歲媽媽企圖勒死七歲兒子不果後再上吊自殺身亡的倫常慘劇。

協會總幹事胡美蓮建議政府應訂立以照顧者為本的生活津貼，並且開拓社區經濟，例如放寬開設墟巿空間，或重新發出小販牌照，創造就業機會，緩減家庭婦女的經濟及照顧壓力，長遠亦應將家庭照顧無酬勞動列入本地國民生產總值內，以確認家庭婦女的付出與貢獻，以制定福利政策，同時應檢討現有勞工保障，勿讓基層婦女陷入無有薪假期，散工無保障的狀態。