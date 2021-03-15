樂齡科技｜社聯推租賃器材計劃　上門評估安裝清潔維修一站式服務

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-03-15 06:00

本港人口老化問題嚴重，但現時科技愈見先進，已可協助長者改善日常生活需要，樂齡科技應運而生。由香港賽馬會慈善信託基金捐助、香港社會服務聯會主辦的賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務，為長者及照顧者以較優惠的租金，提供一站式全面的租用樂齡科技器材服務，除了可租借護理床及特別功能輪椅外，也包括輔助餵食機及摺疊式淋浴椅等產品，不少樂齡科技產品設計更是非常人性化，協助長者居家安老的身心需要，同時減輕照顧者的壓力。

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務在沙田愉翠商場成立佔地達7,000呎的賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心。（呂凝敏攝）

賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務是一項為期4年半的試驗計劃，沙田區成為計劃的首個試點，故分別在沙田愉翠商場成立佔地達7,000呎的賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心，以及在火炭設立樂齡科技清潔及保養服務中心。而香港紅十字會、基督教香港信義會社會服務部及聖雅各福群會分別負責試驗計劃的教育服務、租賃服務和清潔及保養服務。

60人曾使用服務 最年長試用者為101歲人瑞

香港社會服務聯會賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務項目總監李錦雄透露，目前有逾300件可供租賃的樂齡科技器材，種類包括行動輔助器具，如特別功能輪椅、電動輔助助行器等；日常生活輔助器具，例如多用途扶手、醫療護理超低床、摺疊式淋浴椅、旋轉式淋浴椅、便攜式浴缸扶手、便攜式座廁扶手、輔助餵食機、折疊式移位機等，亦有無障礙環境建築通用設計如組合式斜台，李錦雄表示，未來數年會繼續添置，希望能購入2,500件器材。計劃由去年9月開始試行營運，截至今年3月8日統計，服務個案總數已有60人，而最年長的一名試用者已是101歲的伯伯。

預繳月租 綜援戶可豁免按金

不少基層長者因為器材費用而卻步，有見及此，計劃希望讓長者於可負擔的條件下使用樂齡科技器材，收費價格參考長者社區照顧服務券，以共同付款為準則，按家庭每月收入釐定8個共同付款級別，使用者按所屬級別為每件租賃器材支付指定租金。器材收費以預繳月租形式計算，一般約為150至250多元，租賃期最少一個月，計劃亦有治療師為使用者進行評估，再決定是否需要「續借」器材。所有服務使用者租用每件器材的首月租金，可享有100元的扣減優惠，而正在領取或合資格領取綜援的使用者，可提出豁免租賃器材按金的申請。而租用器材計劃包括一站式的評估、到戶安裝及指導、家訪及跟進，送貨、回收、維修、清潔和保養服務。

輔助餵食機設計人性化 先「鞠躬」後餵食

位於愉翠商場的賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務中心分有四個模擬家居部分，包括洗手間、睡房、客廳及廚房，器材主要分「食、住、行」三類。有長者義工示範使用輔助餵食機，香港紅十字會樂齡科技應用指導員馮可欣表示，輔助餵食機開動時會先向使用者鞠躬，「令長者覺得佢唔只係一部冷冰冰嘅機器」。機身的按鈕不多，已可讓長者自主選擇碗上不同的食物進食，而使用時會有將匙羹「刮邊」的動作，設計人性化。指導員透露，目前特別功能輪椅和摺疊式淋浴椅均是較多人租賃的器材，而不少使用服務的長者，家中亦安裝了多用途扶手或浴室便攜式扶手，防止滑倒及站起來時乏力而發生意外。

有長者義工示範使用輔助餵食機。（呂凝敏攝）

多圖了解可租賃的家居樂齡科技器材

當使用者歸還器材後，器材便會運到位於火炭的樂齡科技清潔及保養服務中心。當中的清潔及保養服務更是參考日本的單向流水式工序，減少器材對外接觸，令下一位使用者租借時能更安心。

位於火炭的樂齡科技清潔及保養服務中心負責器材的清潔及保養部分

+ 7 + 7 + 7

基督教香港信義會社會服務部樂齡科技應用指導員陳泰肇表示，曾有一名83歲的婆婆因需要入院進行更換髖關節手術，術後難以屈曲髖關節，需以助行架走路，外出則要使用輪椅。同住女兒向友人借來一部不能摺疊的淋浴椅，惟淋浴椅非常重，每次婆婆進出浴缸時，女兒搬椅都感到份外吃力。經治療師評估後，租借了特別功能輪椅及摺疊式淋浴椅，婆婆大讚可減輕女兒的照顧壓力。

香港社會服務聯會業務總監陳文宜表示，社署過往提供資金予社服單位添置器材，但多數是在服務中心及院舍內使用，要達至居家安老目標，必須提倡樂齡科技，並加入教育、上門評估等元素的服務，令使用者認識科技而非抗拒科技，「樂齡科技一定要帶返屋企，市民生活有所改善先有用」，她期望能透過計劃建立服務模式，令樂齡科技能成為社區照顧的一部分。