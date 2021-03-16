元朗流浮山擬建公營房屋　料建4,000單位分兩期入伙

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-16 18:15

本港公屋輪候上樓時間一再延長，一般申請者平均輪候上樓時間長達5.7年，興建新公營房屋成為重中之重。根據元朗區議會最新文件顯示，規劃署建議在元朗及天水圍兩個分區計劃大綱核准草圖中各自劃出土地，改變用途成為住宅用地，於流浮山天華路擬建4,000個公屋單位，分兩期於2030及2032年落成，明日(16日)交由區議會討論。

根據規劃署向元朗區議會房屋及城鄉規劃和發展委員會會議遞交的文件中顯示，木工工程署建議在天華路以北、天影路以西及沙江圍以東一塊面積約3.7公項的土地，擬興建一個公營房屋項目，屆時會興建五座住宅，提供四千伙單位，預計可容納11,170人口，項目分兩期完成，第一期入伙年期為2030年，第二期將於2032年入伙，屆時屋邨將附設幼稚園、停車場、商舖及社區福利設施。

為配合該個公營房屋項目發展需要，規劃署建議將天水圍一塊劃為「政府、機構或社區」地帶及部分顯示為「道路」的土地，從《 天水圍分區計劃大綱核准圖》中剔出，並且把《流浮山及尖鼻咀 分區計劃大綱核准圖》上一塊劃為「住宅( 丙類)」地帶及「綠化地帶」的地方，改劃為「住宅（甲類）」地帶，土木工程拓展署已委託顧問，就上述擬議公共房屋發展進行工地平整和基礎設施工程的可行性研究，包括發展項目對附近地區的交通及運輸、環境、排污、供水、視覺、景觀及空氣流通等方面的潛在影響，預期沒有無法克服的技術問題。

文件提到，有關修訂項目經收集議員及政府部門的意見，一併提交城規會轄下鄉郊及新市鎮規劃小組委員會考慮，經委員會同意後，交由城規會作為期兩個月的公眾諮詢，以便相關持份者作出申述。

輪候上公屋時間延至5.7年

根據房委會的最新數字顯示，截至去年底，一般申請者的平均輪候時間為5.7年，較3個月前延長0.1年，而長者一人申請者的平均輪候時間為3.4年。現時有近15萬4千宗一般公屋申請，以及約近10萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。