滿東變搵食車違泊勝地　迫人路中心上客　區議員：隨時爆大鑊

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-15 22:14

隨着港珠澳大橋開通，加上興建新公屋項目，東涌西成為其中一個重要發展區，然而有區議員指泊車位跟不上發展步伐，近年不斷有重型車及旅遊巴停泊，死車塞滿路邊，甚至阻礙消防救援及迫乘客路中心上車，擔心釀成嚴重交通意外，今日（15日）在區議會中促請政府將一幅荒廢空地劃為臨時公眾停車場，緩和交通惡化問題。

離島區議員郭平表示，自從滿東邨落成後，該邨泊車位嚴重不足，根據《香港規劃標準與準則》，公屋住宅單位與停車位的比例為 12：1，若按滿東邨3,866 個單位計算，房屋署理應提供約 322 泊車位，但車位實際只有只有146個車位，換言之欠缺176個車位。

另外，自港珠澳大橋通車後，旅遊巴有增無減，而鄰近滿東邨的第42區及第46區公屋項目正開始平整及基礎設施工程，不少重型車在上址出入，為方便起見，部分大型車輛泊於康逸樓對開裕東路邊貨車公眾停泊位，部分車主則月租泊入附近私人農地改建的露天停車場，惟雪上加霜的是有農地業主稱房署已購入其田地作其他用途，勒令車主不遲於今月底駛走，令原本已經「泊車泊到塞晒路邊」的路況更形惡化。

貨車泊滿路邊 巴士無法埋站

他擔心，以往曾發生貨車違泊於消防走火通道附近，導致有消防車接報到場接駁街喉時無法駛近，阻礙救援進度，亦有街坊投訴貨車一字排開泊於慢線，甚至伸延至巴士站對開，車長既無法埋站，乘客亦要被迫在路中心上車，危機四伏。

他今日(15日)在離島區議會中提出，東涌西滿樂坊旁邊有一幅107區空地，原先被規劃作康文署興建體育館用途，但由2019年7月提出至今，仍未有落實任何興建時間表，估計至少耗時四至五年開始動工興建，其間一直「曬太陽」，建議劃作臨時公眾收費停車場，紓緩東涌西泊車位不足問題，否則新公屋項目落成後，泊車及交通問題只會更加嚴重，更會由裕東路「泊爆車」，演變成延至來往大嶼山的東涌道一帶，上址鄉村出入口多且彎位窄，稍一不慎，容易發生交通意外。

離島區議員郭平指東涌道村路多且窄，若死車泊滿裕東路的情況伸延該處，發生交通意外機會大為提高。(郭平提供)

運輸署：正研究空地劃作臨時公眾停車場可行性

運輸署的書面回覆稱正與相關部門探討有關建議的需要及研究規劃107用地作臨時停車場的可行性，並會就可行的建議方案諮詢相關持份者的意見。

離島地政處的書面回覆已知悉運輸署正探討該幅政府土地用作臨時公眾收費停車場用途的可行性。至於郭議員提問關於滿東邨停車場不足的事宜，相信負責管理屋邨相關部門會作出回應。