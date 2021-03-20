兩特殊兒童「一快一慢」　模範夫妻補位獲嘉許　稱常鬧交反是好事

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-03-20 19:04

「家和萬事興」，疫情之下有不少家庭關係轉差，對於一些照顧有特殊需要小朋友的家庭，情況或更艱難，不過若雙方懂得互相分享和欣賞、夫妻之間琴瑟和諧，很多的家庭衝突都可以避免。香港基督少年軍今日（20日）舉行第十屆「有品家庭選舉」頒獎禮，選出了11個逆境自強或管教有方的家庭以作表揚，希望藉活動能用正面態度推動家庭和諧。

兩名子女管教方式各走極瑞

香港基督少年軍自2011年開始舉辦「愛．家庭運動」，當中「有品家庭選舉」設「有品家庭」、「模範夫妻」和「模範婆媳」三個組別。因應新冠肺炎疫情，大會今年以Zoom形式進行評審，最後選出了11個家庭頒獎項以作嘉許。

其中一對獲得「模範夫妻」獎項的夫婦盧先生和盧太，11歲的長子患有阿氏保加症；7歲的女兒則患腦痙攣和自閉症，盧先生形容，兩名子女是「兩個極端」、學習新事物時「一快一慢」，照顧起來不容易，也要用上不同方法，例如平日對兒子很嚴格、對女兒則要寬鬆，「好似分裂咗幾個人格出嚟咁。」盧先生又除下口罩，展示缺了一隻的門牙，原來也是被女兒腦痙攣病發時撞壞的。他又指，很多有特殊兒童的家庭都會減少外出，但他認為這個做法並不恰當，指社會應多體諒有特殊需要的小朋友。

特殊兒童家長：帶出街冀獲公眾理解及體諒

「識得十個有八個（特殊家庭）家長，都係唔想帶小朋友出街。」盧先生指，很多時街上途人的不了解，都會令家長和小朋友心靈受傷害。他指，女兒自小以來都愛玩拉鏈，有時見到其他人袋子或衣物上的拉鏈，都會忍不住拿來玩，有一次他們一時走漏眼，女兒一手拉起路人袋子上的拉鏈，竟被誤當小偷，「佢話我哋係咪派個細路去偷嘢，就算我哋解釋咗個女係特殊兒童，佢都仲係唔信......其實唔係要大家可憐，只係希望畀個機會小朋友出下街睇多啲嘢。」

別以為盧先生和盧太拿到「模範夫妻」獎項，平日相處一定沒有爭執，盧先生指，其實夫婦二人日常照顧兒女遇到不同問題，常有吵架，認為最重要的是各自要有空間冷靜，平靜下來後再理性地互相表達想法，再看如何配合。夫婦亦會給予對方空間和自由，如盧先生逢星期日會外出與朋友打旱地冰球紓壓、盧太則會進修手工藝創作班等。盧先生又指，現時自己打兩份工，需白天及通宵上班，妻子是家庭主婦，夫妻就照顧子女各自「補位」，當盧先生不用上班，便留家照子女，讓妻子騰出空檔做私人事。雖然照顧家庭及工作同時消耗很多精力及時間，特殊兒童的照顧方式尤甚，但他們不會輕言放棄，「我覺得個天畀得我哋，我哋一定係有能力嘅人.......有嘢做，有個好老婆，其實夠晒啦！」