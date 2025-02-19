沙田城門河面出現大面積懷疑油污　環保署估計是藻類　已回復正常

沙田城門河近日出現不明油污？有讀者向《香港01》表示，本周一（17日）早上發現城門河近文化博物館一段河面，出現大片疑似油污，「面積好大」；下午再路過時發現疑似已被吹散，飄往沙田方向，但有些積聚了在河邊，希望相關部門能跟進。

渠務署回覆時指，已與環保署進行了聯合檢查，發現城門河上游的渠道沒有異常；環保署則指，該浮游物質可能是藻類，相信與近日在吐露港及沙田海至白石角發現的紅潮有關。



有讀者向《香港01》表示，周一早上約8時半，發現城門河近文化博物館一段河面，出現大面積的疑似油污，幸好現場風勢很大，不覺有異味。至下午她再路過時，發現疑似油污已被吹散，飄往沙田方向，有些更積聚在河邊。有街坊向她表示曾有船隻到場處理，但仍未完全清除。

渠務署回覆查詢時指，已與環保署進行了聯合檢查，發現城門河上游的渠道沒有異常；環保署則指，曾派員到城門河作實地調查，看到水面有啡黃色浮游物質，但沒有發現死魚，而水質測量顯示酸鹼值及溶氧量均屬正常。

環保署續稱，該浮游物質可能是藻類，與近日在吐露港及沙田海至白石角發現的紅潮有關，署方人員已抽取水樣本送交漁護署作進一步分析。至昨日再派員到城門河調查時，河水已回復正常，沒有再發現上述浮游物質。