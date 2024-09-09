簡約公屋｜攸壆路項目所有MiC組件製成 最後一批開始自惠州發運
撰文：蕭通
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房屋局局長何永賢周一（9日）表示，簡約公屋攸壆路項目自去年12月開始動工，內地工廠3月啟動批量生產MiC組件，很高興所有組件已於周一製作完畢，最後一批同日開始自惠州發運，本月會全部完成發運。她又稱，攸壆路現場的工程進度一刻都沒有鬆懈，每次到地盤都見到項目「快高長大」。
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何永賢表示，攸壆路項目共約2,100個單位，將於明年第一季交付使用，承建商需在一年時間完成10棟3層高建築，興建時間較傳統壓縮超過一半。而以組裝合成建築法（MiC）興建，建屋就像製造汽車一樣造，可在工廠內組裝完成。
項目多方面展示新質生產力優勢
她指出，攸壆路項目於多個方面展示新質生產力的優勢，包括以Full MiC（全組裝合成建築法）應對地盤挑戰，相比傳統建造方式可節省50%至60%的工期，現場工人成本是傳統建築的30%。其次是減少建築垃圾逾50%，地盤用水用電量為傳統建築的40%，降低建造成本。
生產過程並建立了嚴格「四檢」驗收機制，大幅提升模組建築的品質。此外，工程透過科技賦能，提升設計效率，包括建立高精度BIM模型，以數位孿生管理平台，融合AI設計，提升整體設計效率等。 另外，項目運用了大量機械人，自動化、智慧化設備代替人工作業。
何永賢又稱，簡約公屋展示了兩地建築業協同發展，以及建築科技的推進與應用，也推動了兩地建築業標準對接、技術共用、供應鏈互補等，是「國際標準」+「香港規範」+「灣區智造」模式深度合作的體現，助力灣區成為MiC建築科技中心。當局將努力落實好簡約公屋，冀在香港這個舞台上，向國際展示「背靠祖國，聯通世界」的優勢。
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