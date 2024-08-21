簡約公屋｜何永賢訪攸壆路項目指進度明顯　月租880元起非常相宜

房屋局局長何永賢周三( 21 日）聯同勞聯的立法會議員林振昇、周小松及區議員等一行，到簡約公屋攸壆路項目現場參觀樣板單位，發現該個去年底才動工的項目已有明顯進度，又指間隔四正的一、二人單位月租僅880元、三、四人單位月租僅1,620元，認為租金非常相宜。同日稍早時間，何永賢一行並到訪勞聯位於屯門的僱員進修中心，向參加課程的街坊宣傳簡約公屋的申請。



何永賢表示，相信相宜的租金能助輪候公屋的基層改善生活環境，在「等都等得舒服啲」的同時，也能省下不少開支，將資源更好地投放在家庭有需要的地方。

該項目團隊又補充，由於項目以組裝合成建築法興建，該兩個樣板單位不會浪費，將會在最後階段與其他單位一同吊運興建，成為日後真正供居民生活的單位。

同日到勞聯員進修中心 向「摩登大妗員」等學員宣傳

在當日稍早時間，何永賢一行曾到訪勞聯位於屯門的僱員進修中心，向參加「摩登大妗員」、包餅製作員、護理員及化妝助理4個課程的街坊，宣傳簡約公屋的申請。其中「大妗員」課程的學員相當熱心，表示會向身邊的親友宣傳介紹簡約公屋，何永賢笑言：「果然具備促成好事的大妗姐特色。」

簡約公屋現時仍繼續接受申請，何永賢呼籲市民幫忙宣傳，該有需要的合資格市民把握機會，為家人、為自己作出改善生活的更好選擇。