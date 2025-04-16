去年虐待動物檢控成功率3% 最輕判監14日 民建聯促修例提高罰則
撰文：韋景全
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2024年首9個月，部政府接獲殘酷對待動物舉報個案共494宗，超越2023年全年數字。由民建聯及關注動物團體進行的意見調查顯示，八成受訪市民認同香港需要訂立動物福利法，加重虐待動物罰則，增強阻嚇性。
民建聯新界北立法會議員劉國勳指，目前法例的舉證門檻過高，令案件搜證和檢控難度大幅增加，有必要修例以涵蓋更多虐待或疏忽照顧動物的情況。
八成受訪者認同香港需要訂立動物福利法
由民建聯及多個關注動物團體組成的「動物福利關注聯盟」早前以問卷形式訪問1,119人，其中81.4%受訪市民認同香港需要訂立動物福利法，加重虐待動物罰則，增強阻嚇性；59.6%受訪者支持容許寵物進入食肆；66.2%的受訪者支持寵物進入公共交通工具。
劉國勳：成功檢控率只有3％ 判刑輕
立法會議員劉國勳指，2024年首9個月，本港殘酷對待動物舉報個案共494宗，已超越2023年全年數字，惟成功檢控率只有3％，比2023年低，判刑亦相對較輕，介乎14日至一年，認為在法例﹑執法至判刑上，都未有足夠阻嚇力。
促修例涵蓋更多虐待或疏忽照顧動物情況 提高罰款100萬
劉國勳又指，目前法例的舉證門檻過高，須證明施害者有「故意殘酷對待動物」的意圖才能定罪，有必要修例以涵蓋更多虐待或疏忽照顧動物的情況。他又認為目前殘酷對待動物的最高罰為罰款20萬港元及監禁3年，缺乏阻嚇力。
劉國勳又認為，政府應該盡快修訂殘酷對待動物條例，建議大幅提高最高罰款，如增至100萬元，並將最高監禁期由現時3年延長至7年；同時引入可公訴罪行，使起訴不受時間限制，增強阻嚇作用。
「動物福利關注聯盟」則期望政府盡快完善動物福利法，並容許寵物進入食肆與公共交通工具，推動更多寵物友善措施。
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