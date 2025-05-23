過渡性房屋｜恒攸新苑本月起接受申請　提供逾千單位料年底可入伙

位於元朗攸潭尾的過渡性房屋「恒攸新苑」，本月起接受申請，預計今年底落成並入伙。該屋苑以「組裝合成」建築法建造，共提供1,208個單位，為第二個由新界社團聯會社會服務基金負責營運的過渡性房屋項目。



房屋局局長何永賢早前與副局長戴尚誠，到新社聯營運的第一個過渡性房屋項目「恒莆新苑」視察。（何永賢Facebook）

「恒攸新苑」是繼錦田「恒莆新苑」後，第二個由新界社團聯會（新社聯）社會服務基金負責營運的過渡性房屋項目，獲恒地以象徵式租金借出土地，並由政府撥款興建。項目以「組裝合成」建築法建造，有3座4層高的住宅大樓及1幢服務設施大樓，共提供1,208個住宅單位。單位面積由約181至363平方呎，月租根據面積介乎2,400至4,900元，可供1至4人家庭入住。

根據項目單張，每個住宅單位均設置獨立洗手間、浴室、煮食空間、熱水爐及抽氣扇。另外，屋苑對出有多條巴士及小巴線服務，約15分鐘可到達元朗市中心、元朗港鐵站及錦上路港鐵站。