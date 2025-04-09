過渡性房屋｜4項目入住率不足50%　啟德啟福居26.6%排包尾

政府決意解決劏房戶無法上樓問題，不過部分中轉房屋位置偏僻，幾乎淪為「雞肋」」。據房屋局回覆立法會特別財委會數字，截至今年2月，39個過渡性房屋項目當中，整體市區及擴展市區平均入住率為86.1%，新界則有70.7%。4個項目入住率不到50%，當中3個位於新界。至於「排包尾」的項目，是啟德「啟福居」，入住率只有26.6%，該去年8月入伙時，因鄰近的過渡性房屋「啟德‧東寓」滲水而受到關注。



過渡性房屋項目啟德「啟福居」入住率只有26.6%，在39個項目中排包尾。

荃灣及屯門三聖過渡屋入住率100%

房屋局書面回覆立法會特別財委會問題，公布截至今年2月，39個過渡性房屋項目的入住率，其中市區及擴展市區平均入住率為86.1%，新界則有70.7%。荃灣聯仁街「荃福居」及屯門三聖的救世軍「齊+」，為當中入住率達100%的兩個項目。

過渡性房屋項目元朗牛潭尾北「新田部屋」。

大部分項目的入住率都達到八成或以上，而不到五成的有四個。三個項目位於新界，分別是元朗牛潭尾北「新田部屋」、打鼓嶺「博愛昇平村」、元朗錦田「路德會七星薈」，入住率分別為42.5%、32.4%、34.7%。

另外，兩個項目僅僅過半，分別是入住率52%元朗粉錦公路的「路德會雙魚薈」及55%的將軍澳「邑庭居」。

將軍澳過度性房屋邑庭居入住率僅過半，2024年10月初在向馬路一面，有一半單位晚上無亮燈。（資料圖片）

啟福居入住率最低 房屋局：加強宣傳

入住率最低的項目則是位於啟德的「啟福居」，只有26.6%。該項目採用共提供721個單位，該屋苑於去年八月入伙。同區較早時入伙的過渡性房屋「啟德‧東寓」曾出現水管滲漏，備受外界關注。

房屋局在註釋中稱，已加強宣傳，並透過劏房區域服務隊及社區客廳向劏房戶介紹項目，讓營運機構可更直接聯繫正輪候公屋並有迫切住屋需要的人士，營運機構預計入住率將會有所提升。