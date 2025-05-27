ARTBOX HK市集突延期遭投訴　主辦單位終確認7月25日於西九舉辦

亞洲最大貨櫃市集ARTBOX曾在不同國家舉辦，至今已有10年歷史，原定6月首度登陸香港，在啟德體育園東營舉辦。活動曾獲香港旅遊發展局「加持」，惟主辦方於活動舉行前3個星期，突然於社交媒體宣布取消，網站曾刊出延期至7月在西九文化區舉行。



市集原定有逾300個攤位，涵蓋亞洲不同地區及本地文創品牌。有來自台灣的檔主表示，已為活動耗費近萬港元，並預留時間參與市集，但於活動3星期前才被告知取消，至今主辦方亦未就事件做出詳細解釋及回應，認為該做法對參展者造成極大衝擊及損失，指若在台灣發生類似事件，「早就引爆輿論」。



【6月13日更新】貨櫃市集ARTBOX主辦單位確認，將在西九龍文化區藝術公園舉辦貨櫃市集。早前盛傳停辦的疑雲，已告一段落。

貨櫃市集ARTBOX終於6月13日公開確認，將在西九龍文化區藝術公園舉辦貨櫃市集，一掃早前盛傳停辦的疑雲。（HKMO香港市集協會Facebook專頁圖片）

貨櫃市集ARTBOX原定6月在啟德體育園舉行。（HKMO香港市集協會Facebook專頁圖片）

貨櫃市集ARTBOX原定6月在啟德體育圈舉行。（HKMO香港市集協會Facebook專頁圖片）

延期至7月底 主辦方稱以有更多時間籌備

貨櫃市集ARTBOX主辦方為香港公司Knighthood Event Ltd，於5月22號突然於社交媒體上宣布為確保為大眾帶來高質素、精彩、難忘的體驗，故取消原定於6月13日至15日及6月19至22日在啟德體育園東營舉行的活動，冀延期至7月底以有更多時間籌備。

貨櫃市集ARTBOX原定6月在啟德體育圈舉行。（HKMO香港市集協會Facebook專頁圖片）

貨櫃市集ARTBOX原定6月在啟德體育園舉行。（HKMO香港市集協會Facebook專頁圖片）

貨櫃市集ARTBOX原定6月在啟德體育園舉行，飲食攤位早前招募。（HKMO香港市集協會Facebook專頁圖片）

ARTBOX市集於泰國起家，以「不定期隱世藝術文青市集」聞名。（Artboxthailand Facebook圖片）

參與台灣手作人：已花費近萬港元買機票來港及訂住宿

原參與市集的台灣手作人Henry接受《香港01》訪問時表示，4月底時報名該活動後，已着手準備及預訂機票、住宿、工作簽證及香港電話卡，共花費近萬港元。

他表示，本身「充滿期待地報名參加」，遭遇此事後感到「錯愕又無奈」，直指若同樣事件發生在台灣，而主辦遲遲未能回應解釋，早就引爆輿論。

Henry是台灣手工藝人，售賣自家設計的「擴香石多肉植物」手作商品。（受訪者提供）

Henry是台灣手工藝人，售賣自家設計的「擴香石多肉植物」手作商品。（受訪者提供）

原冀推廣台灣手工藝 相信啟德體育園可吸引人流及媒體關注度

Henry過往在台灣市集擺攤，售賣自家設計的「擴香石多肉植物」手作商品。於台灣時他曾遇到不少香港人，向他表示喜愛並期望Henry訪港。

故此，Henry在4月25日於台灣協辦單位的社群平台上看到活動公告後，當天即完成報名，一方面看重該市集過往的專業度與國際曝光度，希望藉此推廣台灣手工藝；另一方面亦因相信啟德體育園可吸引不少人流及媒體關注度。

報名後，Henry隨即展開籌備市集的工作，當中包括商品備貨與品牌包裝準備、確認植物入境所需的法規及流程、申請工作簽證、預訂機票及酒店、以及購買香港電話卡等，共花費近萬港元。

海外檔主需提早準備工作簽證、機票及酒店、香港電話卡等。（受訪者提供）

但令Henry錯愕的是，台灣協辦單位5月19日時突然以口頭方式通知活動延期，而且未提供正式書面說明、明確延期原因、賠償機制及補償方案。其後，Henry就有關事件向香港主辦單位Knighthood Event Ltd查詢，惟至今仍未收到任何回覆。

Henry估計，有逾20組來自台灣、日本、新加坡等地的海外攤主受影響，其中不少參展者已投入申請簽證、安排機票與住宿等前期準備。他認為本次事件對參展者造成極大衝擊及損失，他更因此事而承受極大心理壓力，甚至影響睡眠。除了經濟損失和心理壓力外，Henry亦指該事件將影響香港市集的信譽，「讓未來是否還能信任、參與香港市集產生了疑問」。

市集原定有逾300個攤位，涵蓋亞洲不同地區及本地文創品牌。（artbox hongkong社交媒體專頁截圖）

收到通知活動延期後，Henry於5月20日留意到，原設立的ARTBOX HK 2025攤檔申請網站曾刊出7月26日至27日及8月1日至3日於西九文化區藝術公園大草坪舉行市集的消息，惟23日時網站已失效並下架有關消息。

西九文化區管理局回覆《香港01》有否接獲申請及會否審批查詢時稱，管理局按既定程序審批場地租用申請，不評論個別個案。

ARTBOX HK 網站曾刊出7月及8月於西九文化區舉行市集的消息。（受訪者提供）

《香港01》亦就事件向主辦方、啟德體育園查詢。體育園表示，由於涉及商業洽談，園方不會評論及公開個別申請的內容；主辦方則暫未有回覆。