【曼谷Artbox】長駐11月底！市集回歸　食買玩行公園好消磨

廣受旅客歡迎的Artbox市集宣佈5月回歸！雖然市集過往有斷斷續續在不同地方開檔，但官方今次決定5月30日起，將會長駐SUKHUMVIT CHUVIT公園至年尾11月底，相信此舉可以吸引更多特色小店加入，暑假到坊曼谷的朋友，記得到市集湊熱鬧！

年青最愛市集

於2015年創立的Artbox，市集以創意有趣商店作招徠，除了聚集本土手作人、特色小店，加上場內不乏特色美食，晚上又設駐場樂隊表演，甫開業時極受當地人歡迎，市集更於2018年衝出曼谷，到新加坡開市集，可見其受歡迎程度。

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場內不乏手作飾物、小擺設，大家可以慢慢尋寶！（圖片來源：Artboxthailand＠facebook）

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長駐SUKHUMVIT CHUVIT公園

可惜市集在曼谷一直以打遊擊方式經營，舉辦日期、地點每次都不同，往往令旅客未能將市集加到行程！幸好官方宣佈5月30日起，將長駐SUKHUMVIT CHUVIT公園，公園綠意盎然，地方闊落，大家逛完市集，更可以在草地上野餐、消磨時間，都是假日最佳活動。

按圖查看8大人氣美食

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市集將會長駐SUKHUMVIT CHUVIT公園至11月30日，大家記得安排入行程！

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交通：BTS NANA站，4號出口，行15分鐘即抵。

Artbox Thailand

地址：Chuvit Garden, Sukhumvit Soi 10 （地圖）

時間：3pm-12am

網頁：https://www.facebook.com/Artboxthailand/