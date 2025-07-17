太子社區客廳開幕　料可服務500個劏房家庭　第9間今季內開幕

「太子社區客廳」今日（17日）舉行開幕典禮，旨在為基層家庭提供額外生活空間，滿足日常生活所需及協助他們拓展人際網絡。項目上個月開始運作，實用面積約4,800平方呎，預計可為500個「劏房」家庭提供服務，每年服務約8萬人次。



項目由由恒基兆業地產集團免費借出場地、承擔裝修費及豁免管理費 ，並由樂群社會服務處營運、關愛基金資助。



太子社區客廳內部。（恒基提供）

太子社區客廳內部。（恒基提供）

太子社區客廳今日（17日）舉行開幕典禮。（政府新聞處圖片）

陳國基：9間社區客廳每年可服務超過61萬人次

政務司司長陳國基致辭時則指，連同太子社區客廳，至今已有8間社區客廳投入服務；而在今季內會有再多一間社區客廳在九龍城區開幕啓用。屆時，合共9間社區客廳預計每年一共可以服務超過61萬人次，至少4,000個家庭。

恒基執行董事黃浩明在開幕典禮致辭時表示，「太子社區客廳」體現集團全力支持政府扶貧政策，為社會出一分力。集團未來會繼續積極回饋社會，期望為市民提升幸福感。

陳國基致辭時指，連同太子社區客廳，至今已有8間社區客廳投入服務。（政府新聞處圖片）

陳國基（左三）在備餐工房製作合桃酥。（政府新聞處圖片）

陳國基（右二）在多功能活動區與受惠人士玩足球機，並與他們交流。（政府新聞處圖片）

李家誠再向社區客廳學生派發書簿費津貼

另外，恒基去年開始向「社區客廳」的學生會員派發書簿費津貼。今年集團主席李家誠延續計劃，首階段向「太子社區客廳」和「南昌社區客廳」的學生繼續派發津貼 ，兩年 合共約1,700名學生受惠。