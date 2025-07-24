正街街市明年農曆新年後關閉　西營盤街市預留36攤檔作遷置

1976年落成的正街街市，提供46個攤檔。食環署原定今年第四季關閉該街市，騰出空間設立醫療衛生設施，現延後至明年2月農曆新年期才關閉。原址攤檔可遷至對面的西營盤街市或灣仔駱克道街市、上環街市、石塘咀街市。



正街街市原定今年第四季關閉，食環署與租戶溝通後，決定將關閉日期延後至2026年2月農曆新年後。（Google街景地圖截圖）

正街街市日後交予醫務衞生局使用

近50年歷史的正街街市有兩層，提供46個攤檔，面積約1,500平方米。截至5月1日，正街街市出租攤檔共有32個，主要賣乾貨、水果及熟食。2021年9月，食環署提出合併正街街市及西營盤街市，並將正街街市交予醫務衞生局使用。

食環署最新向中西區區議會提交的文件中指，原計劃於2025年第四季關閉正街街市，與租戶溝通後，決定將關閉日期延後至2026年2月農曆新年後，食環署會按實際情況，敲定關閉的具體日期。

西營盤街市。（資料圖片 / 黃妍萍攝）

熟食攤檔租戶需遷置至上環街市及灣仔駱克道街市

現時西營盤街市預留了27個攤乾貨及服務行業攤檔，9個濕貨攤檔，用作遷置選擇繼續營業的現有正街街市攤檔租戶；石塘咀街市亦為正街街市租戶預留了一個服務行業的攤檔。不過，西營盤街市不設熟食攤檔，若正街街市經營熟食攤檔的租戶選擇遷置，則需遷置至上環街市及灣仔駱克道街市。

食環署預留了部分街市攤檔給正街街市租戶遷移。（文件截圖）

攤檔選擇結業可獲政府一筆過特惠金

食環署稱，現有租戶可以「圍內競投」的方式遷至西營盤街市或其他指定街市，亦可選擇結業，當局將發放一筆過特惠金。另外，新攤檔可獲豁免首兩個月的租金和冷氣費。

中西區議員金玲。（金玲Facebook）

當區區議員金玲今日（24日）於區議會上指，正街街市的熟食攤檔在街市內營業逾20年，對當區有感情，問能否在西營盤街市加設熟食攤檔。食環署中西區環境衞生總監鮑仲安回應稱，因涉抽氣和供水等問題，無法加設。

葉劉淑儀（前中）曾聯同新民黨黨員5月到訪正街街市。（葉劉淑儀facebook）

葉劉淑儀(左四）曾聯同新民黨黨員及區議員李志恒（右一）於5月到訪正街街市。（葉劉淑儀facebook）

區議員：看不到醫衞局有甚麼規劃要明年2月收回

曾是正街居民、區議員李志恒則關注關閉街市後至敲定長遠用途的空窗期；民建聯區議員楊學明則指醫衞局研究需時，他指「睇唔到醫衞局有咩規劃要喺2月收返」。鮑仲安指食環署未有醫衛局研究進展的資料。

食環署今年5月向中西區區議會提交文件指，隨人口變化及其他糧食店的競爭，部分公眾街市日漸失去吸引力，當中有些街市更人流稀少，空置率偏高。食環署考慮正街街市與西營盤街市的空置率及多項相關因素後，計劃整合兩個街市，以產生協同效應。