白石角公廁建有玻璃天幕　膺最佳公廁金獎　西營盤街市公廁最惡劣

下周日（19日）為「世界公廁日」，香港廁所協會今日（17日）公布「2023香港最佳公廁選舉」結果，結果白石角公廁獲金獎，協會形容該廁所建有玻璃天幕，更安裝電話充電設備，並設有獨立洗手位置及飲水設備；加上牆身建有植物，感覺舒適。至於馬料水海濱公廁獲銀獎；西灣河海寧街公廁則獲銅獎。



協會亦列出兩個最急待改善公廁，包括西環吉席街公廁，及西營盤街市公廁，當中前者的地面有大面積積水，設施破損和殘舊；後者則極度污糟，形容「即使人有三急，亦過門不敢入」。



白石角公廁今年才啟用。（圖片來源：FB@清潔龍阿德 Keep Clean Ambassador Ah Tak）

白石角公廁曾被讚靚到似日本

獲得金獎的白石角公廁位於大埔科學園附近，廁所外部簡潔，外牆採用木質物所打造，甚具簡約感；內部則以單車為設計主題，配合附近單車徑，最特別是廁所的天花設有一大片玻璃天幕，同時懸掛多個單車輪作裝飾，陽光可以從天幕照射入室外，整體環境舒適與溫馨，甚具美感，曾被網民盛讚靚到似日本。

另外，公廁提供免觸式廢屑箱、自動感應式水龍頭、自動梘液機、感應式沖廁設備等設施。

聯合國於2013年通過決議，制定每年11月19日為「世界廁所日」。為提升香港公眾廁所環境衛生，香港廁所協會舉行「2023年香港最佳公廁」選舉，並按 HKQAA「CASH+M」標準，在全港十八區，合共300多個不同廁所作實地調查。