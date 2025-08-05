黑雨｜原美國抵港航班轉降台北避雷雨　乘客不滿不准落機食物不足

黑色暴雨警告信號維持11小時後，天文台終在今午（5日）5時05分改發黃色暴雨警告信號，其間至少兩班由美國西岸返港的航班疑受惡劣天氣影響，無法在港降落，今早轉降台北桃園機場。



在港的黎小姐向《香港01》表示，其丈夫為受影響乘客之一，引述他稱在台北等候期間，所有乘客不准落機，又指航空公司未有派發足夠食物。航機今日傍晚6時啟程回港，連同暫降台灣及滯留共11時，這趟16小時的「長途機」，最終變成27小時。



黑色暴雨警告信號期間，國泰2班由美國西岸返港客機轉降台北桃園機場，乘客一直在機上等待重飛回港，不得落機。（讀者黎小姐提供）

國泰2班由美國西岸返港客機盤旋數圈後轉降台北桃園機場

周二（5日）凌晨約5時，有多班抵港航機須在香港以東空域盤旋，待天氣許可才可降落；惟由於未見好轉，最少兩班由美國西岸返港的國泰客機盤旋數圈後，疑因長途航線致燃油量下降，轉降台北桃園機場。

黑色暴雨警告信號期間，國泰由美國洛杉磯返港客機CX8832，轉降台北桃園機場降落。乘客一直在機上等待重飛回港，不得落機。（讀者黎小姐提供）

飛台灣等候回港長達11時 16小時長途機變27小時

黎小姐向《香港01》表示，其丈夫乘搭由洛杉磯直飛香港的CX883國泰航班，於美國時間周一凌晨0時25分出發，並預計香港時間今日清晨5時45分抵達香港，飛行時間接近16小時。不過客機轉降台北，今早7時許降落桃園機場，其後乘客一直只可留在機上，至傍晚6時才出發到香港，長達11小時。

黑色暴雨警告信號期間，國泰由美國洛杉磯返港客機CX8832，轉降台北桃園機場降落。乘客只獲派曲奇等輕食。（讀者黎小姐提供）

指只派發一份正餐和少量曲奇

黎小姐引述丈夫表示，在等候轉飛香港期間，所有乘客不獲安排落機，有空中服務員曾解釋是基於保險原因，惟未有進一步闡述，更稱連機組人員都不准落機；直至起飛前兩小時，該客機的空中服務員換班；其夫表示，機長曾向乘客表示可以安排落機，惟最終沒有成事。

對於「受困」飛機逾27小時，黎無奈稱「諗起都覺得攰」。她又引述丈夫質疑，航空公司未有派發足夠食物，只派發一份正餐和少量曲奇。