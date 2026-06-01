虎豹別墅年底重開 與法總領事館合作變文化使館 後年設咖啡店
停運三年的一級歷史建築虎豹別墅將於今年底開始，分三個階段開放，至2028年會開放咖啡店及紀念品店。虎豹別墅與法國駐香港及澳門總領事館建立長期合作框架，定位為香港的「文化使館」，推動東西方文化對話。
另外，自2027年起，虎豹別墅將有兩個專門的空間，接待本地與國際藝術家，透過公開工作室、藝術家談話與工作坊，讓訪客走進創作過程。
第二階段將開放光影廂房、沐光之室
虎豹別墅將分階段開放。第一階段將會於今年底開放，第二階段及第三階段分別會於2027年及2028年開放。第二階段將開放光影廂房、沐光之室，最後階段則會開放紀念品店與咖啡店。
虎豹別墅將採取收費模式開放，逢星期二休息，開放時間為早上10時至晚上6時。另外，場地方會要求入場人士預約，亦將推出會員計劃，包括特別折扣、家庭套票及優先入場券，收費有待公布。
羅淑佩：虎豹別墅將成為遊客必訪之地 親身感受香港歷史
文化體育及旅遊局局長羅淑佩在啟動禮上致辭時表示，當活化完成後，虎豹別墅將成為一個充滿活力的文化交流樞紐，包含多元的藝術與文化節目，包括展覽、放映、演出、工作坊與藝術家駐留等。她指，虎豹別墅將成為遊客必訪之地，讓他們近距離親身感受香港歷史。
2027年起設公開工作室及藝術家談話與工作坊
虎豹別墅與法國駐香港及澳門總領事館建立長期合作框架，定位為香港的「文化使館」，一個全年運作的國際文化平台，致力於舉辦國際性展覽、藝術家駐留計劃，並推動東西方文化對話。
虎豹別墅執行總監毛國靖表示，自2027年起，將有兩個專門的空間，接待本地與國際藝術家，透過公開工作室（open studios）、藝術家談話（artist talks）與工作坊，讓訪客走進創作過程。
虎豹別墅屬一級歷史建築 上手虎豹音樂基金提早交還予政府
位於香港灣仔大坑道15A號的虎豹別墅，是已故商人胡文虎建造的別墅及花園，同時屬一級歷史建築，惟上手虎豹音樂基金在2022年12月停止營運，提早交還予政府。
政府其後邀請非牟利機構提交營運建議書，並於去年公布接納由FAC就營運、管理、保育及活化虎豹別墅作文化藝術用途而提交的建議書，並將與FAC簽訂為期三年的服務協議，配合政府的文化藝術及文物保育政策，以非牟利及自負盈虧的方式營運虎豹別墅作文化藝術用途。