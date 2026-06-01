虎豹別墅年底重開　與法總領事館合作變文化使館　後年設咖啡店

停運三年的一級歷史建築虎豹別墅將於今年底開始，分三個階段開放，至2028年會開放咖啡店及紀念品店。虎豹別墅與法國駐香港及澳門總領事館建立長期合作框架，定位為香港的「文化使館」，推動東西方文化對話。



另外，自2027年起，虎豹別墅將有兩個專門的空間，接待本地與國際藝術家，透過公開工作室、藝術家談話與工作坊，讓訪客走進創作過程。



虎豹別墅的月洞門，鑲嵌著精緻的老虎圖案花窗。（梁鵬威攝）

虎豹別墅將於今年底開始，分三個階段開放。圖為內部浴室空間，保留了1930年代的設計風格，地板採用綠色磁磚。（梁鵬威攝）

虎豹別墅將於今年底開始，分三個階段開放。圖為內部走廊空間。（梁鵬威攝）

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上排左起：FAC藝術文化基金會執行總監賈奕楠、藝術發展局主席霍啟剛、法國駐香港及澳門總領事杜麗緹、TAG 航空總裁兼首席執行官楊皓然。下排左起：虎豹別墅執行總監毛國靖、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、FAC藝術文化基金會主席兼Villepin集團首席執行官潘雅德。（梁鵬威攝）

第二階段將開放光影廂房、沐光之室

虎豹別墅將分階段開放。第一階段將會於今年底開放，第二階段及第三階段分別會於2027年及2028年開放。第二階段將開放光影廂房、沐光之室，最後階段則會開放紀念品店與咖啡店。

虎豹別墅將採取收費模式開放，逢星期二休息，開放時間為早上10時至晚上6時。另外，場地方會要求入場人士預約，亦將推出會員計劃，包括特別折扣、家庭套票及優先入場券，收費有待公布。

左起：虎豹別墅執行總監毛國靖、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、FAC藝術文化基金會主席兼Villepin集團首席執行官潘雅德一同出席今日發布會。（梁鵬威攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，當活化完成後，虎豹別墅將成為一個充滿活力的文化交流樞紐。（梁鵬威攝）

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羅淑佩：虎豹別墅將成為遊客必訪之地 親身感受香港歷史

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在啟動禮上致辭時表示，當活化完成後，虎豹別墅將成為一個充滿活力的文化交流樞紐，包含多元的藝術與文化節目，包括展覽、放映、演出、工作坊與藝術家駐留等。她指，虎豹別墅將成為遊客必訪之地，讓他們近距離親身感受香港歷史。

虎豹別墅執行總監毛國靖（梁鵬威攝）

2027年起設公開工作室及藝術家談話與工作坊

虎豹別墅與法國駐香港及澳門總領事館建立長期合作框架，定位為香港的「文化使館」，一個全年運作的國際文化平台，致力於舉辦國際性展覽、藝術家駐留計劃，並推動東西方文化對話。

虎豹別墅執行總監毛國靖表示，自2027年起，將有兩個專門的空間，接待本地與國際藝術家，透過公開工作室（open studios）、藝術家談話（artist talks）與工作坊，讓訪客走進創作過程。

虎豹別墅內部採取中西合璧的風格設計。（梁鵬威攝）

虎豹別墅是已故商人胡文虎建造的別墅及花園。（梁鵬威攝）

虎豹別墅是已故商人胡文虎建造的別墅及花園。（梁鵬威攝）

虎豹別墅屬一級歷史建築 上手虎豹音樂基金提早交還予政府

位於香港灣仔大坑道15A號的虎豹別墅，是已故商人胡文虎建造的別墅及花園，同時屬一級歷史建築，惟上手虎豹音樂基金在2022年12月停止營運，提早交還予政府。

政府其後邀請非牟利機構提交營運建議書，並於去年公布接納由FAC就營運、管理、保育及活化虎豹別墅作文化藝術用途而提交的建議書，並將與FAC簽訂為期三年的服務協議，配合政府的文化藝術及文物保育政策，以非牟利及自負盈虧的方式營運虎豹別墅作文化藝術用途。