虎豹別墅活化｜丟空近3年有新方向　明年下半年變身文化藝術場所

政府今日（15日）公布，已接納由The Foundation for Art and Culture Limited（FAC）就營運、管理、保育及活化虎豹別墅作文化藝術用途而提交的建議書。FAC將與政府簽訂為期三年的服務協議，預計於2026年下半年開始運作。



虎豹別墅現時由發展局古物古蹟辦事處（古蹟辦）以導賞團形式免費開放予市民預約參觀，預計預約參觀至今年11月底，而FAC開始營運虎豹別墅後，會繼續提供免費導賞服務。



本地慈善機構The Foundation for Art and Culture Limited將活化虎豹別墅，預計於2026年下半年開始運作。

一級歷史建築 虎豹音樂基金2022年12月停止營運提早交還政府

位於香港灣仔大坑道15A號的虎豹別墅，是已故商人胡文虎建造的別墅及花園，同時屬一級歷史建築，惟上手虎豹音樂基金在2022年12月停止營運，提早交還政府，至今丟空近三年。文化體育及旅遊局其後於2024年9月邀請非牟利機構提交營運建議書，並在今年1月27日截止日前接獲五份建議書，再由評審委員會，根據訂明的評審準則評審接獲的建議書。

最新交FAC營運、管理、保育 服務協議為期3年

政府今日公布，已接納由FAC就營運、管理、保育及活化虎豹別墅作文化藝術用途而提交的建議書，並將與FAC簽訂為期三年的服務協議，配合政府的文化藝術及文物保育政策，以非牟利及自負盈虧的方式營運虎豹別墅作文化藝術用途。

將辦展覽、電影放映、表演、工作坊及藝術家駐留計劃

政府指，FAC是一個本地慈善機構，將活化虎豹別墅，並與本地、內地及國際的藝術家及團體協作，舉辦多樣化文化藝術活動，包括展覽、電影放映、表演、工作坊及藝術家駐留計劃等，並預計於2026年下半年開始運作。

虎豹別墅現時由發展局古物古蹟辦事處以導賞團形式免費開放予市民預約參觀，預計預約參觀至今年11月底。而FAC開始營運虎豹別墅後，會繼續提供免費導賞服務。