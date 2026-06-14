市建局土瓜灣馬頭圍道項目　申放寬住宅地積比至8倍　擬建279伙

市區重建局就土瓜灣馬頭圍道/落山道項目，向城規會提交規劃申請，擬放寬住宅地積比率及高度限制，興建一幢35層高的商住物業，提供279個住宅單位。同時計劃與毗鄰的靠背壟道、浙江街項目一併整體規劃設計，以提升市場吸引力。



住宅樓面約13.49萬呎 較原方案增5.9%

上述項目位於馬頭圍道324至354號，佔地約1.69萬平方呎，屬「住宅（甲類）」地帶。申請擬將住宅地積比率由7.5倍放寬至8倍，住宅樓面面積增至約13.49萬平方呎，較原方案增加約5.9%。非住宅部分則由1.5倍下調至1倍，整體地積比率維持9倍不變，總樓面面積約15.17萬平方呎。

建築物高度方面，擬由主水平基準以上120米上調約16.7%至140米，以容納可能設置的地面停車場。

市區重建局土瓜灣馬頭圍道落山道項目。

平均面積約484呎 預計容納753人

項目將興建一幢樓高35層的商住物業，另設3層地庫。商業及零售用途分佈於一層地庫及地面兩層，對上層為大堂及會所，住宅樓面則佔31層。單位平均面積約484平方呎 , 則較原方案下調約11.8% , 預計可容納753人。是次申請擬將單位數目由原規劃的232伙增至279伙。

與毗鄰項目聯動規劃 發揮協同效應

市建局指出，是次申請的發展密度及高度限制，將與毗鄰的靠背壟道項目一致，實現以「地區為本」的市區更新模式，將兩個項目整體規劃，以克服地盤的發展限制，同時符合政府在住宅及商業用途分配上更具彈性的現行方向。

每呎收購價14807元

市建局於2024年啟動上述馬頭圍道/落山道項目，並於今年1月向受影響業主發出收購建議，每呎收購價14,807元，涉約110個業權。

市區重建局就土瓜灣馬頭圍道/落山道項目，向城規會提交規劃申請，擬放寬住宅地積比率及高度限制。

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