宏福苑｜大維修顧問鴻毅受查　市建局助40宗受影響工程聘獨立顧問

大埔宏福苑五級火災死傷枕藉，大維修工程顧問鴻毅兩名董事被捕。市建局今日（9日）表示，全港約有40宗原先聘用鴻毅為維修工程顧問，並已展開維修工程的個案，惟由於鴻毅正接受調查，極可能無法繼續履行職責，市建局將協助法團／業主招標聘用「獨立工程評估顧問」，並向當中37幢使用市建局服務的樓宇提供全數資助，以在短期內盡快作出第三方評估及進行草擬標書的工作，讓其在加強版「招標妥」推出後盡快招標聘用新維修工程顧問。



至於餘下三宗聘用鴻毅的個案，由於不屬市建局的樓宇維修資助個案，亦不涉及使用「招標妥」，難以納入資助安排，但市建局可考慮以收費服務形式提供聘用「獨立工程評估顧問」的技術支援。



市建局今日（9日）表示，全港約有40宗原先聘用鴻毅為維修工程顧問，將全數資助聘用「獨立工程評估顧問」所涉的額外費用，協助法團／業主招標。（資料相片）

市建局協助聘請「獨立工程評估顧問」盡快作出第三方評估

市建局表示，由於鴻毅建築師有限公司目前正接受執法機構調查，極可能無法繼續履行大廈維修工程顧問職責，包括監督受《建築物條例》規管的大廈維修工程。據資料顯示，目前約有40宗原先聘用鴻毅為維修工程顧問，並已展開維修工程的個案。

市建局指，該40宗個案已展開工程，急需釐清已完工但未支付的工程費用，以及準備新的標書以委聘新的維修工程顧問。市建局將為這些個案提供「過渡」服務，協助聘請「獨立工程評估顧問」在短期內盡快作出第三方評估及進行草擬標書的工作，好讓在加強版「招標妥」推出後盡快招標聘用新維修工程顧問。

負責宏福苑工程的工程顧問公司「鴻毅建築師有限公司」。（資料圖片／蔡正邦攝）

顧問釐清已完工但未支付工程費等 更快透過機制進行招標

市建局會為該40個個案的法團／業主招標。「獨立工程評估顧問」的具體工作範疇包括，進場評估承建商已完成的工程但尚未獲業主支付費用的環節，讓法團／業主向承建商支付，避免業主被承建商追討並因此陷入法律糾紛；以及擬備重新招聘維修工程顧問的招標文件，並將尚未完成工程的具體資料納入其中，避免業主因須完成工程的資料不齊全，日後要承受較高顧問標價甚至無顧問願意承接的風險。

市建局表示，若然法團／業主委聘新維修工程顧問以全面接替鴻毅的監督工作，難免牽涉更長時間的招標及評審等程序；相比之下，「獨立工程評估顧問」可為有較急切需要的個案於短期內提供更聚焦的協助，包括釐清已完工但未支付的工程費用，並進行招聘新維修工程顧問的前期準備工作，令個案在加強版「招標妥」推出後可更快透過機制進行招標。

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3宗無用「招標妥」 市建局稱可以收費服務形式提供支援

約40個個案當中，37個涉及曾使用市建局服務的樓宇。市建局會為該37幢樓宇全數資助聘用「獨立工程評估顧問」所涉的額外費用。至於餘下個案，由於不屬市建局的樓宇維修資助個案，亦不涉及使用「招標妥」，難以納入資助安排。然而，市建局可考慮以收費服務形式向法團／業主提供聘用「獨立工程評估顧問」的技術支援。