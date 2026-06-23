「海皇路站」喺邊？輕鐵屯門泳池站7.5正式改名｜港鐵屯門南延綫
撰文：石國威
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港鐵早前公布屯門南延綫最新進展時提及屯門游泳池重置工程完成，原有屯門游泳池已啟動拆卸，釋出土地以全面進行第16區站的建造工程，而鄰近舊泳池的輕鐵站「屯門泳池站」將改名為「海皇路站」。
港鐵今日（23日）表示全力推進屯門南延綫項目，並公布輕鐵網絡「海皇路站」相關系統及標示改動的籌備工作已進入最後階段，「海皇路站」改名將於7月5日正式生效，屆時車站及車廂內的標示會同步更新。
新屯門游泳池完成重置 位於屯門康樂體育中心內
港鐵早前表示，屯門南延綫項目由屯馬綫屯門站延伸，途經第16區新中途站，至屯門碼頭附近的屯門南新終點站。由於原有屯門游泳池位處第16區站選址範圍內，需要拆卸及重置，新址位於輕鐵車廠站附近的屯門康樂體育中心內。
啟動舊泳池拆卸工作 釋出土地建第16區站
港鐵當時指，隨着屯門游泳池重置工程完成，已啟動舊泳池的拆卸工作，以釋出土地全面進行第16區站建造工程，而項目另外兩個主要工程，包括屯門南站（暫名）及鐵路高架橋正全速推進。
鐵路高架橋開始建造橋身 屯門南站年內結構建造
港鐵又指，鐵路高架橋延伸段沿屯門河興建，地基及橋墩工程進展順利，已開始建造橋身結構，而屯門南站地下設施及臨時道路遷移工程已陸續完成，為未來車站結構融入社區騰出空間，車站地基工程預計年內踏入結構建造階段，鐵路延伸段將逐步成型。
「海皇路站」改名7月5日正式生效 車站及車廂內標示會同步更新
此外，鄰近舊泳池的輕鐵站「屯門泳池站」將改名為「海皇路站」，港鐵正展開系統及標示改動的籌備工作，預計將於今年中生效。 到今日，港鐵今日表示全力推進屯門南延綫項目，公布輕鐵網絡「海皇路站」相關系統及標示改動的籌備工作已進入最後階段，「海皇路站」改名將於7月5日正式生效，屆時車站及車廂內的標示會同步更新。
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