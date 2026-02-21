《香港鐵路標準》下周出爐　運物局擬立法規管集體運輸系統專營權

運輸及物流局今日（21日）表示，《香港鐵路標準》將於下周推出。當局形容《標準》是「香港創新篇的新標準」，可提供清晰技術規範，作為監管部門的審批依據，同時便利業界制定及優化施工工序。



運物局今日在社交媒體發文指，正積極籌備立法，引入一套技術中立、通用且標準化的全新監管框架，為規管日後引入的陸上集體運輸系統的專營權及服務提供法律基礎。

當局指，新的制度將有助縮短引進新系統及新營辦商的籌備時間，讓特區政府能靈活應對創新運輸模式及市場變化，迅速把握技術突破帶來的機遇。相關條例草案預計於今年內提交立法會審議。

當局又指， 可用兩個「一」字蓋括《香港鐵路標準》的特色，分別是「共冶一爐」及「一覽無遺」。當局指《標準》將東西精髓緊密融合，而且覆蓋鐵路項目的整個生命周期，幅鐵路圖紙設計，到施工、營運，以至維修保養，都能提供清晰技術依據和指引，有規可循。

路政署會成立「鐵路審批組」 整合各專業範疇

當局續說，新標準容讓新鐵路項目選用更多不同的先進建築技術、建築物料、裝備及鐵路系統，並提供清晰的技術規範作為監管部門的審批依據，同時便利業界制定及優化施工工序。

為配合新推出的《香港鐵路標準》，路政署會同步成立「鐵路審批組」，整合屋宇測量、結構工程及土木工程等專業範疇，「一條龍」處理新鐵路項目的建築圖則審批工作，為安全和質量嚴格把關。「鐵路審批組」同時設立電子中央審批平台，進一步加快提交文件及審批建築圖則的流程。