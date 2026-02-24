港鐵荃灣綫新信號系統完成測試通過審批　今午公布啟用新系統安排

港鐵正陸續為4條市區綫進行信號系統更換工程，包括荃灣綫、港島綫、觀塘綫及將軍澳綫，其中荃灣綫新信號系統列車測試2024年6月開展，至去年8月於非行車時間，啟動模擬日間繁忙時段的行車測試。最新，港鐵今（24日）指荃灣綫新信號系統已完成所有測試及通過審批，港鐵代表今午將舉行記者會公布啟用新信號系統的安排。



港鐵公司由2025年8月17日凌晨非行車時間開始，荃灣綫新信號系統實地列車測試將增加列車數目，以進行模擬日間繁忙時段班次行車的測試。圖為今年八月初葵興站進行新信號系統列車測試。（港鐵提供）

信號系統是鐵路運作的核心，負責指揮列車行駛、停站及車務協調。港鐵正為包括荃灣綫在內的四條市區綫更換信號系統。荃灣綫的新系統採用「以通訊為本列車控制」（CBTC）技術，自2024年6月起在晚上非行車時間進行初步測試，涵蓋列車行駛暢順度、停車準確度、月台幕門配合及乘客資訊顯示等多個範疇。

港鐵去年8月指，根據進度，荃灣綫預計於今年使用新信號系統。其後，港鐵將逐步在荃灣綫引入新列車，配合新系統提升實時監察及智慧營運能力。整項市區綫信號系統更換工程預計於2029年完成，屆時亦將涵蓋港島綫、觀塘綫及將軍澳綫。