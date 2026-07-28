小西灣家庭醫學診所8.1起投入服務　分流東區5間診所部份慢病病人

位於小西灣康健綜合大樓二樓的家庭醫學診所8月1日（周六）投入服務，診所將提供醫生診症、慢性疾病管理及疫苗接種等服務。香港島醫院聯網發言人指，診所已個別通知部份於東區5間家庭醫學診所定期覆診的慢性疾病病人，並安排其日後於小西灣家庭醫學診所繼續接受治療。



小西灣家庭醫學診所於8月1日起投入服務，屆時偶發性疾病病人可透過上表的預約途徑預約診症時間。（政府新聞處）

香港島醫院聯網發言人指，新診所將提供醫生診症服務，亦透過跨專業團隊提供預防篩查及護理、慢性疾病管理、疫苗接種及健康教育等服務。

新診所將與區內的柴灣家庭醫學診所、環翠家庭醫學診所、筲箕灣賽馬會家庭醫學診所、西灣河家庭醫學診所及北角柏立基夫人家庭醫學診所互相配合，提升地區的服務量，加強與區內基層醫療服務的協作，更全面照顧市民的健康需要。

發言人說，小西灣家庭醫學診所採用家庭醫學服務模式，提供以預防為重的基層醫療服務。新診所設有優化的環境及設備，並透過強化跨專業協作及培訓，進一步提升區內家庭醫學服務質素。

市民如需預約偶發性疾病診症服務，可透過電話預約系統（電話號碼：31532930）或HA Go手機應用程式內「預約家庭醫學診所」功能辦理。市民如有查詢，可致電診所電話：38657451。