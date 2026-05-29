將軍澳政府牙科診所口腔燈脫落擊中病人　衞署全面檢查同批次儀器

衞生署公布，將軍澳政府合署牙科診所今日（29日）發生「墜燈」事故，一盞連接牙椅的口腔燈突然脫落，口腔燈碰到一名接受牙科服務的人士，幸無大礙。衞生署指，已就事件向該名市民致歉，並已即時停用涉事的牙椅，並即日安排供應商的人員全面檢查該牙科診所內其他同一批次的口腔燈，證實全部運作正常。署方亦已即時聯絡涉事醫療器械的本地供應商跟進，正全面檢查同一批次的口腔燈，以保障病人安全。



將軍澳政府合署（創意香港電影服務統籌科網頁圖片）

衞生署指，初步調查顯示，一名市民今日上午在診症室接受牙科服務後，牙醫準備移開口腔燈讓該名市民離開牙椅，口腔燈突然脫落，碰到該名市民的右肩位置，經檢查後沒有大礙，該名市民亦婉拒由職員陪同到醫院接受進一步檢查。涉事口腔燈上月中曾由供應商的人員進行維修，其後一直如常運作。

衞生署（資料圖片）

衞生署表示，已即時停用涉事的牙椅，並即日安排供應商的人員全面檢查該牙科診所內其他同一批次的口腔燈，證實全部運作正常。涉事的口腔燈屬醫療器械行政管理制度的第I級（低風險）一般醫療器械。衞生署已要求供應商全面檢查所有同一批次的口腔燈，確保安全穩妥，並就事件展開調查及提交調查報告。

另外，署方指，已透過醫療器械科網頁發出特別警示及通知持份者，包括醫院管理局、所有私家醫院、持牌私營醫療機構及相關醫療專業團體，通知他們如有使用涉事器械，盡快聯絡本地供應商漢瑞祥有限公司跟進。