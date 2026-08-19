葵涌醫院重建二期落成　引入治療村概念　首設兒童及青少年服務座

隨着社會對精神健康需求日益增加，葵涌醫院重建計劃亦邁進「同行新里程」。醫院第二期重建工程，已基本完成並分階段投入服務，新大樓總建築樓面面積，由約8萬平方米大幅增至13.4萬平方米，提供約1,000張病床，約佔醫管局精神科病床總數的四分之一。



新大樓引入「治療村」（Treatment Village）概念，打破傳統精神科醫院封閉、侷促的刻板印象，強調「環境本身就是治療」的一部分；大樓設有全港唯一的「精神科兒童及青少年服務座」，為18歲以下患者提供一站式服務，並設有遊戲室及布偶劇場等輔助治療設施。



葵涌醫院第二期重建工程已基本完成，新大樓總建築樓面面積增至13.4萬平方米，提供約1,000張病床。（梁鵬威攝）

「精神科兒童及青少年服務座」亦設有模擬真實校園佈局的「訓練課室」，配備單面觀察鏡，家長可在不干擾課堂的情況下觀察子女真實表現，由治療師即場指導可在家應用的親子相處技巧。（梁鵬威攝）

葵涌醫院行政總監鄭蓋民介紹新大樓「治療村」理念，設計核心在於營造開放、安全且貼近社區的環境，打破大眾對精神科醫院的刻板印象，強調「環境本身已經係一個治療」。（梁鵬威攝）

葵涌醫院行政總監：環境即治療 「治療村」打破封閉印象

葵涌醫院行政總監鄭蓋民表示，新大樓的設計核心在於營造開放、安全且貼近社區的環境。他指出，以往精神科醫院，給人封閉式管理的印象，但新大樓實踐「治療村」理念，將專科門診、日間醫院及住院服務整合，模擬真實生活環境，減少病人不必要的住院需要。

葵涌醫院第二期重建新大樓已分階段投入服務，總樓面面積較舊院增加逾六成，引入全港首個精神科「治療村」服務模式，服務覆蓋全港約四分之一精神科病人。（梁鵬威攝）

鄭蓋民解釋說：「喺精神科醫學嚟講，其實環境本身已經係一個治療。呢個治療村會有一個比舊醫院更寬敞嘅空間，營造出一個開放、安全同接近社區嘅治療環境，同時為住院病人提供更多室內同室外嘅活動空間。希望可以打破大家，對傳統精神科醫院比較封閉，或者比較狹窄嘅刻板印象。」

他續說：「我哋個治療村，係集中整合咗過往分散喺唔同醫院同診所嘅專科門診服務，亦都會為病人定製多元化嘅治療方案，同埋融入社區服務，模擬真實生活，我哋希望可以實踐『醫患同行』呢個概念。」

大樓設有全港唯一的「精神科兒童及青少年服務座」，為18歲以下患者提供一站式服務，並設有遊戲室及布偶劇場等輔助治療設施。（梁鵬威攝）

新病房分設六人房及單人房，病床間距較舊院大幅提升，兼顧病人私隱與住院舒適度。（梁鵬威攝）

病格洗手間採用斜向式設計，室內掛鉤亦選用負重後會自動脫落的軟性材質。（梁鵬威攝）

九龍西醫院聯網總行政經理：住院設計着重安全 以人為本

為確保病人安全並提升住院體驗，新大樓在病房設計上加入多項防自傷及人性化設施。九龍西醫院聯網總行政經理（規劃及發展）郭孝聰介紹指，病房設有六人房及單人房，設計上刻意拉闊病床距離。

郭醫生說：「我哋都好着重一個家庭式嘅環境設計，而最特別嘅係佢哋病床與病床之間嘅距離，同平時我哋見到嘅急症醫院，係大大咁樣增加咗。其實亦都可以想像，亦都會減少病人之間嘅摩擦，對於佢哋復元嘅效率一定會有好大嘅幫助。」

在設計方面，洗手間設施採用斜向式設計，室內掛鉤亦使用軟性材質。郭孝聰說：「其實呢一個我哋都係希望可以減低一啲固定嘅支點，等病人唔會隨意咁可以掛到任何東西上去，令到佢哋傷害到自己。呢啲都係我哋病房裏面一啲好細心嘅設計。」

此外，每個病房均設有獨立花園，他指出：「所有嘅幕牆都有二點七米高，亦都加咗防抓設計，希望病人可以喺一個安全嘅環境之下，由醫護人員陪同去舒展身心。」

新大樓公共區域設計開揚光猛，配色及標誌採用柔和風格，減低求診人士的壓迫感，打破傳統精神科醫院封閉陰暗的刻板印象。（梁鵬威攝）

日間復元服務設「多功能工作能力模擬系統」，包括模擬駕駛、職業技能、生活家務訓練等多個功能區，協助復元人士逐步訓練工作與自理能力，為復元人士評估工作技能、裝備重投社會。（梁鵬威攝）

全港唯一兒童及青少年服務座 推「易子而教」訓練

新大樓另一大亮點，是設有全港唯一的「精神科兒童及青少年服務座」，為18歲以下患者提供一站式服務。鄭蓋民指出，兒童精神科服務極度依賴家庭支援，「我哋成個治療村係非常之着重以家庭為核心嘅治療理念。除咗日間醫院嘅訓練之外，其實專業團隊都會為照顧者舉辦工作坊，教授佢哋喺屋企延續治療嘅技巧。」

針對專注力不足及過度活躍症（ADHD）個案，院方推行「易子而教」及「親親孩子」等特色訓練。鄭蓋民說：「易子而教，就係我哋交換家長，透過角色互換，係有助幫助到啲家長抽離佢哋原本嗰個情緒盲點，令到佢哋喺另一個角度睇翻小朋友問題同埋困難。」

「兒童遊戲室」配備布偶劇場、桌遊、感官玩具、白板等多種治療工具，治療師會按兒童年齡及狀況選擇合適媒介，協助焦慮或選擇性緘默症的兒童放鬆心情打開心扉、表達心聲，與醫護建立信任關係。（梁鵬威攝）

至於面對焦慮或患有選擇性緘默症的兒童，治療師亦會透過多元工具介入。負責臨床治療的醫護人員分享道：「我哋有啲 case （個案）係mutism（緘默症），佢唔講嘢嘅，可能要透過啲活動，同佢打開心扉... ...我哋細嘅小朋友，我哋有 puppet theatre（布偶劇場），用社交故事同佢聯繫住... 等佢可以放鬆自己得嚟，願意去講自己心裏面嘅嘢。」治療師亦會按年齡配對桌遊或感官玩具，幫助學童舒緩衝動情緒。

「兒童遊戲室」配備布偶劇場、桌遊、感官玩具、白板等多種治療工具，治療師會按兒童年齡及狀況選擇合適媒介，協助焦慮或選擇性緘默症的兒童放鬆心情打開心扉、表達心聲，與醫護建立信任關係。（梁鵬威攝）

日間復元服務設「多功能工作能力模擬系統」，包括模擬駕駛、職業技能、生活家務訓練等多個功能區，協助復元人士逐步訓練工作與自理能力，為復元人士評估工作技能、裝備重投社會。（梁鵬威攝）

職業復康助融入社會 第三期將建復康花園

在日間復元服務方面，新大樓設有職業復康基地，協助18歲以上人士提升生活技能。院方引入「多功能工作能力模擬系統」，包括模擬駕駛訓練及搬運重物訓練，為曾擔任職業司機或有工作需要的復元人士提供評估，裝備他們重投社會。

九龍西醫院聯網總監羅振邦補充，目前約九成服務已遷入新大樓，運作暢順。隨着住院服務搬遷完成，第三期工程將隨即展開。屆時將拆卸舊大樓，並於原址興建「病人復康花園」，進一步完善「治療村」的環境，期望未來能為病情穩定的病人與家屬，提供更豐富的多感官治療體驗。