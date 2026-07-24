葵涌醫院新大樓住院服務7.27起分階段啓用　每個病房均設有花園

葵涌醫院今日（24日）公布，繼精神科門診服務早前陸續於醫院新大樓投入服務後，住院病人服務亦將於下周一（27日）起分階段搬遷至醫院新主座大樓和兒童及青少年服務座。



葵涌醫院新大樓提供1,000張精神科病床，成人病房設於主座大樓三至九樓，而兒童及青少年病房則位於兒童及青少年服務座四至五樓，探病時間維持不變。



葵涌醫院指，新大樓病房空間寬敞，設有六人病房及單人病房，各病房均配置獨立浴室及洗手間，每個病房更設有花園，讓有需要的病人在醫護人員陪同下，到戶外空間放鬆身心。



葵涌醫院今日（24日）公布，住院服務將於7月27日起分階段搬遷至醫院新主座大樓和兒童及青少年服務座。（醫院管理局）

葵涌醫院探病時間2026：

葵涌醫院探病時間維持不變

兒童及青少年病房、收症病房及一般病房：

星期一至星期五：下午3時30分至下午5時30分。

星期六、日及公眾假期：上午時段由上午10時至中午12時、下午時段由下午3時30分至下午5時 30分。



新大樓建築樓面面積增逾67% 提供1,000張精神科病床

醫院新大樓總建築樓面面積由重建前約80,000平方米增加至約134,000平方米，增幅超過67%。新大樓提供1,000張精神科病床，成人病房設於主座大樓三至九樓，而兒童及青少年病房則位於兒童及青少年服務座四至五樓。

各病房配置獨立浴室及洗手間 病有花園讓病人在醫護陪同下放鬆身心

葵涌醫院指，新大樓病房空間寬敞，設有六人病房及單人病房，各病房均配置獨立浴室及洗手間。新大樓設計更打破傳統，每個病房均設有花園，讓有需要的病人在醫護人員陪同下，到戶外空間放鬆身心。

個人活動空間與住院治療並存 提供家居式治療環境

院內亦設有多個活動室及會面室，個人活動空間與住院治療並存，為病人提供限制較少的家居式治療環境。

葵涌醫院新大樓每個病房均設有花園，讓有需要病人在醫護人員陪同下，在戶外空間放鬆身心。（醫院管理局）

葵涌醫院今日公布，繼精神科門診服務早前陸續於醫院新大樓投入服務後，住院病人服務亦將於下周一）起分階段搬遷至醫院新主座大樓和兒童及青少年服務座。

葵涌醫院新大樓病房設有六人病房及單人病房，各病房均配置獨立浴室及洗手間，提升空間感與舒適度。(醫院管理局)

葵涌醫院行政總監鄭蓋民：模擬真實生活、實踐醫患同行治療村理念

葵涌醫院行政總監鄭蓋民說，就精神科醫學而言，環境本身就是治療，新大樓寬敞的空間營造出開放、安全且貼近社區的治療環境，同時為住院病人提供更多室內及戶外活動空間，讓他們有一種身處家中的感覺。

此外，新大樓將以往分散於不同醫院及診所的專科門診服務集中整合，有助臨床醫護團隊跨專業合作，為病人制訂個人化及多元化的治療方案及社區融入服務，從而模擬真實生活，減少可避免的住院需要，切實地促進病人復元，實踐醫患同行的「治療村」理念。

住院服務完成搬遷後將拆卸舊醫院大樓L／M座建病人復康花園

住院服務完成搬遷後，相關後續工程將隨即開展，包括拆卸舊醫院大樓L／M座，用作興建病人復康花園，為病人提供更多戶外活動空間，促進復元過程。葵涌醫院的專科門診服務早前已陸續搬遷到新大樓啓用，至今整體運作暢順。西九龍精神科中心亦將於今年第三季內完成搬遷。