中西區地區康健中心開幕　范婉雯：冀基層醫療開支佔比增至4成

基層醫療署轄下中西區地區康健中心周一（8月31日）舉行開幕禮，醫務衞生局副局長范婉雯致辭時表示，政府一直以地區康健中心作為基層醫療服務的樞紐，協調社區醫療資源，藉此推動「重預防、早治理」的觀念。



2026年8月31日，基層醫療署轄下中西區地區康健中心舉行開幕禮，醫衞局副局長范婉雯（中）、醫衞局基層醫療健康專員彭飛舟（左二）、署理衞生署副署長梁靜勤（右三）、醫院管理局代理策略發展總監林瑜玉（右一）和其他嘉賓一同主持開幕禮。（政府新聞處圖片）

范婉雯表示，現時全港有10間地區康健中心及8間地區康健站，包括主中心及附屬中心等合共超過100個服務點，已在社區建立初具規模的基層醫療健康服務網絡。截年6月底，全港18區地區康健中心／地區康健站的會員人數約60萬人。

她又表示，地區康健中心是強化基層醫療的重要一環，根據最新發表的2024／25年度《本地醫療衞生總開支帳目》，基層醫療開支佔整體醫療衞生經常性開支超過三成，長遠更期望可提升至佔比三成半甚至四成，以建立一個可持續的醫療健康系統，應對慢性疾病日益普及的挑戰。

2026年8月31日，基層醫療署轄下中西區地區康健中心舉行開幕禮，醫務衞生局副局長范婉雯。（政府新聞處圖片）

2026年8月31日，基層醫療署轄下中西區地區康健中心舉行開幕禮，范婉雯（第一排右五）、醫衞局基層醫療健康專員彭飛舟（第一排右二）、署理衞生署副署長梁靜勤（第一排右三）、醫院管理局代理策略發展總監林瑜玉（第一排左四）和其他嘉賓出席開幕禮。（政府新聞處圖片）

中西區地區康健中心由東華三院負責營運，位於上環德輔道中308號七樓及八樓的主中心，已於去年9月投入服務；而位於堅尼地城卑路乍街100號地鋪的附屬中心，亦於去年12月投入服務。

其中，主中心設有診療室、互動健體訓練室、復康設施、智能器械及健身系統等，為會員提供慢性疾病管理及社區復康服務。由護士、營養師、物理治療師、職業治療師及藥劑師等組成的跨專業團隊，為市民提供各項政府資助的基層醫療服務。

地區康健中心歡迎市民登記成為會員，會獲中心職員安排接受健康評估及配對家庭醫生，再按需要安排他們參與合適的篩查計劃。