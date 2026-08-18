9間長者健康中心10.5起整合至地區網　涉慢病評估等　服務點將增

基層醫療署今日（18日）公布將分階段整合本港長者基層醫療服務，首階段先整合9間長者健康中心，餘下9間會在2027至28年度內完成整合。



今年10月5日起，原定在長者健康中心接受慢性疾病管理的長者，將改由「地區康健中心」統籌跟進治療安排，而已在「地區康健中心」登記成為會員但無在醫管局家庭醫學診所覆診的長者，可由自選社區家庭醫生跟進慢病服務。



此外，原定在長者健康中心接受健康評估服務的長者，由今年12⽉起可到「地區康健中心」接受服務，長者健康評估服務範疇將擴展至涵蓋營養、聽覺、心理和泌尿問題。



基層醫療署首階段先整合9間長者健康中心，包括北區、元朗、屯門湖康、荃灣、葵盛、新蒲崗、油麻地、筲箕灣和香港仔。

全港目前有18間衞生署轄下的長者健康中心，基層醫療署首階段先整合9間長者健康中心，包括北區、元朗、屯門湖康、荃灣、葵盛、新蒲崗、油麻地、筲箕灣和香港仔。原定在長者健康中心接受慢性疾病管理和健康評估服務的長者，將改由地區康健中心／地區康健站統籌跟進治療安排。

10.5起改由地區康健中心協調跟進治療工作 慢病病人可自選家庭醫生

整合後，慢性疾病管理服務將有新安排。已在首階段9間長者健康中心預約覆診或檢查的長者，可繼續按已預約的日期到長者健康中心就診。完成覆診後，今年10月5日起，「地區康健中心」將協調日後的跟進治療工作。

長者免費登記成為「地區康健中心」會員後，經評估可直接進入「慢性疾病共同治理計劃」治療階段，由自選社區家庭醫生跟進。另外，如長者同時在長者健康中心和醫管局家庭醫學診所覆診，會獲安排在家庭醫學診所繼續跟進。

基層醫療署分階段整合本港長者基層醫療服務。

地區康健中心12月起 擴展長者健康評估範疇

健康評估服務亦有新安排，已預約長者健康中心服務的會員，衞生署會繼續提供服務。未有預約日期的長者，今年12月起會在地區康健中心接受服務。地區康健中心會推出更全面的長者健康評估服務，由現時的認知、行動和視覺，擴展至涵蓋營養、聽覺、心理和泌尿問題。醫護人員會按評估結果，為長者度身訂造管理方案，詳情稍後公布。

基層醫療署：服務點增至逾100個 服務量增至逾12萬名長者

基層醫療署表示，完成整合後，服務點由現時18個大幅增至超過100個，涵蓋全港18區地區康健中心／地區康健站及醫管局指定的家庭醫學診所等。整體長者健康服務量亦會倍增，由現時每年約5.4萬名長者，增至超過12萬名長者。

綜合社會保障援助計劃受助人、75歲或以上長者生活津貼受惠人，以及持有有效醫療費用減免證明書的長者，登記成為地區康健中心會員後，會獲安排到醫管局指定的家庭醫學診所，接受預防性長者健康服務及評估，並可按資格獲全數豁免或部分減免費用。