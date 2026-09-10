大坑西邨｜平民屋宇：已收回所有非法佔用單位　將全面啟動重建

石硤尾大坑西邨清拆重建，平民屋宇有限公司今（10日）表示，完成收回所有大坑西新邨被非法佔用單位，將全面啟動重建工程。發言人指，該邨的重建工作已經分期展開，相關範圍內的民樂樓、民康樓、民利樓和民順樓已經完成清拆，並準備開展建築工程。今日正式完成收回所有被非法佔用的單位後，將會全速推進工程進度。



9月7日，大坑西邨範圍仍封閉，工程正在進行中。（倪清江攝）

2024年3月11日，大坑西邨清拆重建，居民遷出的「死線」日近，邨內多處掛出抗議標語。（資料圖片/黃浩謙攝）

發言人說表示，平民屋宇作為大坑西新邨業主，逾半世紀以來一直以人為本，為邨內居民提供安居住所。大坑西新邨重建旨在提升居民生活質素，提供比現時更多的資助房屋單位，改善社區環境和善用土地資源，為租戶、有置業需求的市民及社區締造三贏方案。大坑西新邨項目重建後，將發展成一個更和諧的共融社區，提供多元化的社區設施，協助市民大眾安居樂業。

圖為大坑西邨清拆前的情況。（資料圖片/吳美松攝）

發言人指，重建項目除為選擇回遷的原租戶提供出租單位，亦另有約2,000個單位由市建局發展，作「港人首次置業」項目，以市值的折扣價出售予合資格人士。「首置」項目過去一直甚受年輕買家歡迎，當中不少是家庭，我們相信該批單位將可為相關人士提供多一個選擇。

發言人指出，大坑西新邨的重建工作已經分期開展。現時，相關範圍內的民樂樓、民康樓、民利樓和民順樓已經完成清拆，並準備開展建築工程。今日正式完成所有被非法佔用的單位回收後，將會全速推進工程進度，盡早落成計劃下的單位，並繼續以靈活安排、彈性處理，把租戶回遷的影響降到最低。