國慶好去處｜廉署咖啡廳推出限定主題　可獲咖啡渣3D打印文創產品

廉政公署的咖啡「聞名全港」，為慶國慶77周年，署方公布於國慶月推出全新限定主題活動，將總部「一九七四」咖啡廳打造成「303巴士站」佈景，結合香港特色路牌與廉署經典咖啡杯的獨特裝置，吸引更多訪客來認識廉署工作和廉潔信息。



廉署表示，為方便市民及訪客於國慶假期到訪，廉署展覽廳及「一九七四」咖啡廳將於10月1至3日及5至7日全日開放（10月4日休息），開放時間為早上10時至下午5時（展覽廳於下午1時至2時休息）。



廉政公署總部「一九七四」咖啡廳於國慶月推出全新限定主題活動。（廉政公署圖片）

廉政公署總部「一九七四」咖啡廳於國慶月推出全新限定主題活動。（廉政公署圖片）

叫「303巴士站」有原因 設有以廉潔、誠信為主題路牌

廉署表示，留意到近年非常流行「街頭攝影」，其中充滿港味的巴士站、路牌及行人路廣角鏡更是熱門拍攝場景。因此廉署特別將「一九七四」咖啡廳佈置成「303巴士站」，「303」編號其實是廉署總部地址（北角渣華道303號），加上別出心裁以廉潔、誠信為主題的路牌，鼓勵市民在人生旅途上「以誠啟程 守正前行」。

（廉政公署圖片）

廉署展覽廳設有多個國慶主題裝置。（廉政公署圖片）

示範以回收咖啡渣升級改造再生打印物料

廉署表示，今次活動亦結合可持續環保概念與廉署咖啡，現場示範以回收咖啡渣升級改造（upcycling）的再生打印物料，用3D打印技術轉化為廉署特色文創擺設。訪客參與廉署官方社交平台（Facebook、Instagram 、微博或小紅書）的網上遊戲，即有機會換領咖啡渣3D打印吊飾及限定版路牌鎖匙扣乙份，送完即止。

現場示範以回收咖啡渣升級改造（upcycling）的再生打印物料，用3D打印技術轉化為廉署特色文創擺設。（廉政公署圖片）

現場示範以回收咖啡渣升級改造（upcycling）的再生打印物料，用3D打印技術轉化為廉署特色文創擺設。（廉政公署圖片）

國慶節期間到訪可獲贈限定建國77周年節慶宣傳疊色集印卡

參觀人士在國慶節期間到訪「一九七四」咖啡廳及展覽廳，可獲贈限定的建國77周年節慶宣傳疊色集印卡。廉署表示，集印卡融合祖國與香港的特色地標，呈現香港背靠祖國的繁榮昌盛景象；「一九七四」咖啡廳及廉署展覽廳更設有多個國慶主題裝置，包括自拍路邊廣角鏡、巨型國慶海報及打卡牆等，讓訪客隨時隨地留影，記錄舉國歡慶的時刻。

參觀人士在國慶節期間到訪「一九七四」咖啡廳及展覽廳，可獲贈限定的建國77周年節慶宣傳疊色集印卡。（廉政公署圖片）

兩款全新廉署紀念品——磁石雪櫃貼及金屬咖啡匙亦於10月1日起限量發售，而今年初推出即火速售罄的超大型咖啡杯亦在國慶期間再次出現，有少量補貨。

超大型咖啡杯在國慶期間再次出現，廉政公署表示，只有少量補貨。（廉政公署圖片）