位於樂富的格仔山，過往一直向公眾開放，是區內眺望九龍景色的景點。不過，近日有網民發現，配水庫休憩花園旁、紅白格山丘頂的平台，近日變為省善真堂「老子文化學院」的道德經碣石園，門外告示更表明是「私人地」，朝六晚十開放。



翻查地政總署資料，該幅地2025年3月以短期租約批出，作宗教用途。擁有「老子文化學院」的省善真堂，早前透過「可供短期使用的政府用地」計劃，向政府承租。



樂富格仔山山丘頂的平台，近日變為省善真堂「老子文化學院」的道德經碣石園。（省善真堂Facebook圖片）

樂富格仔山山丘頂的平台，近日變為省善真堂「老子文化學院」的道德經碣石園。（省善真堂Facebook圖片）

樂富格仔山山丘頂的平台，近日變為省善真堂「老子文化學院」的道德經碣石園。（省善真堂Facebook圖片）

樂富格仔山山丘頂的平台，近日變為省善真堂「老子文化學院」的道德經碣石園。（省善真堂Facebook圖片）

樂富格仔山山丘頂的平台，近日變為省善真堂「老子文化學院」的道德經碣石園。（省善真堂Facebook圖片）

格仔山變道德經碣石園

有網民近日在社交媒體發文，指「格仔山變成道德經碣石園」，據帖文中的圖片，碣石園門外有告示指該處是「私人地」，朝六晚十開放；告示上的查詢電話則顯示，碣石園由省善真堂「老子文化學院」所營運。

園內設九座石碑 拓刻《道德經》

省善真堂昨日（21日）也有在社交網站專頁發文，指道德經碣石園現已以環保公園形式向公眾開放。該堂指，園內有九座石碑，石碑之上拓刻了元代著名書畫家趙孟頫所書《道德經》字帖，希望市民在遊覽觀賞之餘，能細味古聖先賢的智慧，領悟修身處世之道，進一步認識《道德經》所蘊含的文化價值。

翻查地政總署資料，該幅地2025年3月以短期租約形式租出，作宗教用途，月租8,170元，租約為期五年，此後可以續租。（地政總署網站截圖）

短期租約批出作宗教用途

翻查地政總署資料，該幅地以短期租約形式批出，作宗教用途，月租8,170元，租約2025年3月生效，為期五年，此後可以續租。而據立法會財委會文件，地政總署回覆議員查詢指，署方2024年透過「可供短期使用的政府用地」計劃，將其中一幅政府用地批予省善真堂社會服務有限公司，准許用途為「道德經碑林以弘揚道教文化」。

為善用土地資源，非政府機構或社會企業可向地政總署提交申請，租用暫時未有長遠發展計劃的政府土地。一般而言，短期租約於首個租期屆滿後會按季續租，直至該幅用地須收回作長遠或其他用途為止。地政總署會每三年進行實地視察，確認承租人遵行租約條款情況；亦會諮詢最初給予政策支持的決策局或部門，確認是否就續租繼續給予政策支持。

格仔山山頂平台舊貌。

昔日山丘塗上紅白格 引導航班降落

位於樂富的「格仔山」原名為九龍仔山，由於位處舊啟德機場的降落航道，早年為引導航班降落，山丘被塗上紅白相間的格子，因此得名「格仔山」。舊啟德機場停用後，山丘一度被種樹遮蓋，到2021年重新塗上紅白格。