樂富行山｜行富安街接小徑登格仔山頂　短程易行俯瞰九龍仔靚景

暟暟再介紹於樂富的小山頭──格仔山，之後可以去樂富廣場或九龍城廣場嘆TEA。

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大家在樂富MTR A出口往橫頭磡東道上斜，再右轉聯合道，看見富安街的路口左轉上山。此路一直走上盡處見分支，隱藏小徑位於分支右方，有樓梯往樹林內走。

沿路必須拖實小朋友，並靠邊而行。此處上山的路凹凸不平，要較為小心。（約1分鐘）打卡後按地上箭咀繼續出發。很快便可以望到九龍仔的景色。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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建議白天前來，較少蚊蟲，若夜晚來則可以欣賞日落和夜空。（離開時請注意安全）之後便原路折返分支，可選擇回頭走或往配水庫方向離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】