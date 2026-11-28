「公益金 x 新鴻基地產慈善馬拉松2027」將於明年1月31日舉行，並首次移師西沙GO PARK作為起點及終點。大會採用全新設計的半馬拉松及十公里賽道，同場亦會舉辦合家歡嘉年華及特色工作坊，現已正式接受公眾報名。



「公益金 x 新鴻基地產慈善馬拉松2027」，將於明年1月31日舉行，並首次移師至西沙GO PARK作為起點及終點。（公益金提供）

今屆賽事的半馬拉松及10公里項目均由西沙GO PARK出發並返回原點。10公里賽道會沿西沙路往馬鞍山方向推進，並以利安邨作為折返點；半馬拉松賽道則會延伸至馬鞍山海濱長廊跑向沙田方向，跑至安耀街變電站後折返。為方便參賽者於活動當日前往會場，大會已邀請九巴安排特別專車，分別於金鐘、觀塘及荃灣接載跑手直達西沙GO PARK。

「公益金 x 新鴻基地產慈善馬拉松2027」，將於明年1月31日舉行，並首次移師至西沙GO PARK作為起點及終點。（公益金提供）

除長跑賽事外，西沙GO PARK當日亦會變成為嘉年華會場，讓跑手親友到場打氣之餘，亦可一家大小共度周日。場內的GO PARK Sports特別為是次活動籌備多項特色體驗，參加者可選擇乘船前往西貢深涌，欣賞企嶺下海，抵達後更能親身參與傳統茶果製作等工作坊。

「公益金 x 新鴻基地產慈善馬拉松2027」，將於明年1月31日舉行，並首次移師至西沙GO PARK作為起點及終點。（公益金提供）

公益金慈善馬拉松自1995年創辦至今，一直為公益金年度重點籌款活動之一，單在2026年賽事便籌得逾690萬港元善款。按照公益金一貫運作模式，2027年賽事所籌得的所有善款將不扣除任何行政開支，全數撥捐予旗下逾160間會員機構，支援包括兒童及青年、安老、家庭及兒童福利、醫療保健、復康善導及社區發展在內的六大社福服務範疇。