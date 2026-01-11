馬會特殊馬拉松人數創新高　新地冠名馬拉松為公益金籌689萬善款

東華三院「奔向共融」一 香港賽馬會特殊馬拉松2026（簡稱iRun 2026），周日（11日）在中西區海濱長廊及龍和道舉行。馬會自2012年起透過其慈善信託基金支持這項賽事，今年吸引超過5,500名不同能力跑手及伴跑員參與，再創參加人數紀錄。政府勞工及福利局局長孫玉菡、馬會董事羅啟華、東華三院第一副主席曾慶業主持賽事起步禮，並為參賽者打氣。



公益金同日舉辦該機構今年首個籌款活動，由新鴻基地產發展有限公司（新地）首度冠名贊助的「2026公益金新鴻基地產慈善馬拉松」，於西貢北潭涌郊野公園順利舉行，為公益金籌得善款逾689萬元，歷來最多。



今年逾5,500名不同能力跑手及伴跑員參加東華三院「奔向共融」—香港賽馬會特殊馬拉松2026，身體力行宣揚傷健共融。（香港賽馬會提供圖片）

部份參加者來自北京、廣東及澳門 勝出獲贊助港外出賽

今年除了本地參賽者外，賽事亦吸引來自北京、廣東省及澳門的智障跑手及伴跑員參與其中。大會為每位智障參賽者安排一位伴跑員，以二人一組形式參加3公里的賽事，同時安排賽前練習，拉近參賽者與伴跑員彼此間的距離，建立默契。勝出的隊伍更會獲贊助，參加港外的馬拉松比賽，擴闊視野，增強自信心。

大會今年繼續舉辦1公里「傳.家跑」項目，讓6至11歲智障兒童及其家人一起享受運動的樂趣。為進一步推廣傷健共融，大會今年增設1公里「共融跑」，吸引其他殘疾人士，包括視障、聽障或精神復元人士的參與。是次特殊馬拉松更招募約800名義工，包括馬會義工隊CARE@hkjc成員擔任伴跑員或場地支援，一同與參加者分享跑步的樂趣。

馬會董事羅啟華與馬會義工隊CARE@hkjc及參賽者合照。（香港賽馬會提供圖片）

並捐助東華三院「愛融樂長跑會」 為智障人士提供跑步指導

馬會董事羅啟華致辭時表示，特殊馬拉松帶來的意義，遠不止於一天的賽事。這個項目持續提供多元化的支援，鼓勵參加者增強體魄，同時推動社會共融。

馬會的捐助還包括支持東華三院繼續推行「愛融樂長跑會」，由教練定期為熱愛跑步的智障人士提供專業指導；活動亦包含「綠色馬拉松」元素，提倡減少廢物和循環再造，推廣愛護環境的訊息。

「2026公益金新鴻基地產慈善馬拉松」：公益金新鴻基地產慈善馬拉松籌委會聯席主席兼新地郭氏基金董事郭炳江、李嘉士、新鴻基地產項目總監郭基焜、籌委會委員李子康、陳栢然一同主持起跑儀式。（主辦方提供圖片）

「2026公益金新鴻基地產慈善馬拉松」逾千人參加

至於「2026公益金新鴻基地產慈善馬拉松」，由公益金新鴻基地產慈善馬拉松籌委會聯席主席兼新地郭氏基金董事郭炳江、李嘉士、新地項目總監郭基焜、籌委會委員李子康、陳栢然一同主持起跑儀式。

活動由來自63間機構共1,077名跑手、組成131隊隊伍競逐半馬拉松及十公里賽事獎項，參與機構數目為歷來最多。另有21間機構慷慨捐款支持活動，為公益金資助的服務籌得合共逾港幣689萬元善款，金額為歷來之冠；其中350萬元為新地捐出之冠名贊助善款。

「2026公益金新鴻基地產慈善馬拉松」：逾千名跑手熱心參賽，為公益金籌募善款。（主辦方提供圖片）

活動聯席主席兼新地郭氏基金董事郭炳江表示，新地一直致力推廣「運動行善」的精神，今年很榮幸能成為公益金慈善馬拉松的冠名贊助，亦感謝所有企業及跑手的參與和支持。活動所籌得的捐款，不會扣除任何行政費用，全數撥捐公益金資助的會員機構，提供高效及適切的社福服務予有需要人士。

至於另一籌委會聯席主席張永銳，以及新地執行董事黃植榮先生和新地項目總監郭基焜亦親身上陣，分別挑戰半馬拉松及十公里賽事，為慈善不遺餘力。