憶日本選手瞞親友參賽奪金　香港同志奧運創辦人盼改亞洲保守風氣

香港繼2008年舉辦奧運馬術賽事後，再度主辦國際級體壇盛事！堪稱「同志奧運」的2022同樂運動會（Gay Games）將落戶香港舉行，主辦機構香港同樂運動會於上星期四（12日）舉辦倒數兩年啟動禮，在疫情陰霾下，籌備過程正進行得如火如荼。香港同樂運動會創辦人Dennis Philipse表示，希望運動會能成為香港的疫後慶典。他憶述在上屆巴黎同樂運動會認識到一名日本運動員，他以公幹為名出國參賽，奪金後卻只能低調回國，免得親友得知自己同志身份。他期望香港作為首個亞洲主辦城市，能匯聚全亞洲過億同志人口，打破對性小眾的刻板印象。

在剛過去的星期四（12日），GGHK舉辦倒數兩年啟動禮，同樂運動會的籌備工作進入最後階段。（官方圖片）

同樂運動會是由LGBTQ+ （女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒以及其他相關群體）社群策劃籌辦，是一個四年一度，為期九天的大型運動會。第一屆同樂運動會在1982年於美國三藩市舉辦，巴黎、溫哥華、紐約等歐美城市都曾舉辦過是項活動，而2022香港同樂運動會已是第11屆，主題是「在多元中團結」，更是首次在亞洲城市舉辦。活動預計吸引12,000名參賽者及75,000名觀眾參加，並為香港帶來超過100億港元經濟效益。是次運動會設有36項體育項目，包括龍舟、越野跑、電競等帶有香港特色的項目。

香港申辦組織成員在巴黎出席晚宴。（官方圖片）

申辦過程歷盡艱辛

2017年，香港成功在17個申辦城市中脫穎而出，並在決賽擊敗瓜達拉哈拉（墨西哥）及華盛頓特區（美國），成為奪得2022同樂運動會主辦權，Dennis 憶述，整個競逐過程由四年前開始，過程歷盡艱辛，提交了一份超過300頁的申辦文件，更曾接待主辦單位同樂運動會聯合會（Federation of Gay Games）的隊伍前來考察。

在官方正式宣佈主辦權前，他們一行15人需要飛往法國巴黎，向主辦單位進行為期三天的最後簡報，「喺競逐舉辦權嘅巴黎市政廳現場，華盛頓特區市長就坐係我隔離！」在巴黎副市長宣布香港奪得主辦權的一刻，歡呼聲傳透整個會場，香港實至名歸。

同志機長專程執飛 廣播觸動人心

53歲的律師Lisa剛和團隊在兩周年倒數活動上慶生，生日日期碰巧就是同樂運動會的開幕日，對她而言，這是一份特別而隆重的生日禮物。「我係兩年前加入，因為有朋友同我講Gay Games需要一個律師，咁我又覺得好呀，去做義工幫老婆婆洗菜，個個都做到，佢既然講到咁專門要我依個技能，咁我覺得幾有趣就參加試吓啦。」

Lisa（左）兩年前加入GGHK義工團隊擔任法律顧問。（黃景洪攝）

她提到，當時Dennis以及團隊都認為香港很大機會可以贏得主辦權，於是向國泰航空請求贊助團隊來回巴黎申辦會場的機票，國泰還特意安排同志機長執飛航班。在回程時，機長的一場機艙廣播深深觸動到團隊的內心，「歡迎大家乘搭由巴黎飛往香港的航班，我們很榮幸能載着同志運動會的香港團隊，他們剛贏得2022同樂運動會的主辦權，讓我們一起將好消息帶回家。」

回憶兩年前成功奪得主辦權的一刻，Dennis和Lisa臉上都露出一絲笑容。（黃景洪攝）

有信心如期舉行 盼運動會成疫後慶典

政府對同樂運動會在香港舉辦的反應十分正面，Dennis認為「就如其他大型體育運動一樣」獲得政府支持。距運動會開幕不足兩年，Dennis、Lisa以及一眾籌委義工都各施所長，為統籌這盛事而奔走。Lisa提到，各籌備委員及義工都正致力和有關部門密切合作，「要籌備咁大規模嘅活動，我哋要同好多唔同單位協調，除咗警務處、入境處，場地問題都係重要一環，我哋都希望可以盡快確定好場地。」

籌備活動的義工上下一心，務求將這同志盛事辦得有聲有色。（官方圖片）

在疫情陰霾下，2020東京奧運會被迫順延一年，而本地許多大型活動如書展、演唱會、各大院校畢業禮等都悉數取消或延期。對於同樂運動會能否如期舉行，Dennis對此並不擔心，「我有信心係兩年後可以恢復正常生活，而運動會就會成為一個好契機，凝聚參賽者同埋觀眾來香港。」當然，大會都已經安排好應變計劃，「如果明年東京奧運同埋2022年2月舉辦嘅北京冬奧都可以如常進行，就代表亞洲已經預備好開放。我哋都預備好各類型應變計劃，例如颱風、疫情、嚴重事故影響之類。」

Dennis深信同樂運動會能在2022年如期舉行。（官方圖片）

運動員瞞雙親出席 低調奪冠隱同志身分

亞洲地區的風氣較西方保守，對性小眾的包容程度亦相對比較低，家長得知子女的性取向與常人有別時，往往未能接受，而子女或會害怕令家人的關係受損，選擇隱藏自己的性取向。Dennis提到在上屆運動會，認識到一名日本田徑運動員，贏得金牌的他卻不能凱旋而歸，和家人分享喜悅，只因他仍未向家人「出櫃」，到法國參加同樂運動會是以公幹名義瞞天過海，「佢原本可以風光咁返屋企，同爸爸媽媽講我贏到金牌。我希望兩年後係香港再見到佢，而佢今次可以帶埋父母一齊來，見證佢奪金一刻。」

Dennis手上戴着彩虹手帶，他希望行小眾都可以在包容的環境下，勇敢站出來。（黃景洪攝）

以往10屆同樂運動會的舉辦城市都位於美洲和歐洲，而第11屆香港同樂運動會首次在亞洲舉辦，Dennis認為香港的地理位置優越，一流的基建、治安、社會氣氛等都十分適合舉辦這項盛事，「除咗香港都搵唔到其他亞洲城市適合舉辦。」他續指，亞洲的性小眾群體估計佔全體人口百分之五，約1.3億人，數量十分驚人，「全世界大概有三分之二人口係亞洲居住，運動會以前係歐洲、美洲舉辦，對好多人來講距離以及經濟負擔都太重，今次係香港舉辦，自然就可以吸引亞洲同志群體參加。」

今屆同樂運動會將如往常一樣，為有經濟需要的參加者提供財政援助。（官方圖片）

眾籌旅費助同志參與盛事

Dennis明白，對很多性小眾而言，穿州過省參加同樂運動會是一項沉重的經濟負擔，「為確保大家都可以參加，我哋今屆會繼續提供財政支援計劃，為申請者眾籌旅費。」Dennis憶述在2018年巴黎同樂運動會會場，遇到一名來自加納的同性戀者，因同性戀在當地仍屬刑事罪行，加上當地的生活指數較低，令他無法承擔旅費參加運動會，同樂運動會於是向他發放資助，協助他偷偷參加這場同志盛事。

Lisa和Dennis希望香港人能抱著「Have Fun」的心態參加同樂運動會，不要錯過這難得一遇的盛事。（黃景洪攝）

明年6月起接受報名

同樂運動會開幕禮將於2022年11月12日在香港大球場舉行，並在2021年6月開始正式接受報名。活動進行期間，主辦單位將同時在中環海濱舉辦一系列藝術文化活動，與民同樂。「在香港舉辦同樂運動會係一生人只得一次嘅機會，規模比得上奧運，無理由唔參加。」Dennis希望全港市民都能拋開包袱，共同參加這項體育盛事，「運動嘅力量係好奇妙，正如你今晚去打網球，你唔會介意對手係乜外表、宗教、政見、收入，你只會着眼場波好唔好玩，打完之後大家去飲杯嘢，享受過程先最重要！」他強調運動會希望宣揚包容理念，目標群體並非只是性小眾，不論性取向、年齡、性別、身份、種族及能力，都歡迎一起參與。Lisa對此表示認同，「好似香港美酒佳餚巡禮咁樣，大家一齊來have fun！」