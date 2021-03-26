饑饉30創兩個首次　真人騷網上直播兼與網上籌款平台合作

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-26 19:17

宣明會「饑饉30」今年以「升溫的飢餓」為主題，由四位饑饉之星帶領大家體驗津巴布韋居民的貧困生活，挑戰捱餓30小時，活動今年首次以真人騷形式透過網上直播舉行，而「01心意」獲指定為今年活動的網上慈善籌款平台，行政總裁蘇曉婷出席活動場地領取感謝狀，並與主辦單位及參與者拍攝大合照。

今年「饑饉30」的主題是「升溫的飢餓」，以全新形式舉行，由四位饑饉之星姜濤、關智斌、以及ILUB艾粒組合於上周一起一連兩天在馬草壟及數碼港接受30小時饑饉之旅的挑戰，以真人騷的形式在網上直播過程，與市民在不同地點一起饑饉，為非洲國家津巴布韋、南蘇丹及索馬里的飢餓人口籌款。

HK01行政總裁蘇曉婷(右)獲邀出席活動及獲頒感謝狀。

HK01行政總裁蘇曉婷(前排左一)與主辦單位人員大合照。

饑饉之星30小時內接受野外挑戰

饑饉之星需於30小時內接受一系列以「同步生活」為題的野外挑戰，包括紮營、劈柴、耕種、自製洗手器、煮津巴布韋的菜式等，讓饑饉之星體驗津巴布韋居民的生活，30小時的饑饉之旅以閉幕禮形式作結。

「饑饉30」獲多個企業及傳媒贊助與支持，當中「01心意」被指定為今年活動的網上慈善籌款平台，行政總裁蘇曉婷上周六(20日)獲邀出席活動場地領取感謝狀，並與主辦單位及參與者拍攝大合照。

首次與網上平台合作籌款

「01心意」是今年饑饉30指定網上慈善籌款平台，宣明會亦是首次與網上籌款平台合作。有關做法不單讓公眾可以透過「01心意」簡單快捷地進行網上捐款，亦可積極為是次活動進行線上宣傳，希望透過媒體力量及龐大的用戶讀者群，讓活動吸引到更多人參與（CSR effort)。

我們偉大的行政總裁蘇曉婷獲邀出席活動場地領取感謝狀，並與主辦單位及參與者拍攝大合照。