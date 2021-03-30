銅鑼灣商業地王招標　地皮擬建康健中心　區議員不滿局方零交代

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-30 17:04

被譽為「銅鑼灣商業地王」的加路連山道的商業用地發展項目，獲地政總署劃出部分為GIC（即「政府、機構或社區」）用地，交由食物及衞生局計劃興建灣仔地區康健中心，項目上周五開始招標。灣仔區議會今日（30日）召開會議討論有關議題，惟局方無人出席，有區議員不滿「連一粒字（解釋）都冇」，認為區內居民對精神健康、牙科、少數族裔醫療服務等有要求的情況下，局方應派員解釋詳細規劃。

灣仔區議會社區建設及房屋事務委員會今日討論加路連山道地區康健中心進展，區議會主席楊雪盈提到希望邀請食衞局基層醫療健康辦事處代表，就康健中⼼落成前在區內設立的地區康健站交代進展，包括物色營辦商進度、康健站擬議的選址、提供的服務以及啟⽤時間表等，然而局方並未派人出席，楊引述局方回應正在準備當中，未有交代何時能夠現身說法。

食衞局無派人出席

委員會主席顧國慧認為，參考葵青地區康健中心發展模式，康體中心可以提供精神健康服務、牙科保健，有居民望設立中醫部，亦有意見指應關顧區內少數族裔醫療服務的需要，藉以完善港島區醫療系統，局方理應常設代表交代進度及規劃細節。

古諮會前年擬列加路連山道逾七十年歷史的石牆及瓦管列作三級歷史建築，如今上址將會重建，顧議員同樣關注有關文物及古樹如何被保育，冀局方能夠詳細交代。

區內罕見巨型商業用地

區議會副主席麥景星表示，食衞局不但無派人出席，連書面回覆亦欠奉，「成個星期前搵佢哋，有少少資料提供都好呀，一粒字都冇」，以致有關議題無法推進，要求局方盡早派人交代。

資料顯示，銅鑼灣加路連山道商業用地，項目佔地約15.9萬方呎，可建樓面逾107萬方呎，屬區內難得大型商業地供應，估值162億至269億元，被譽為銅鑼灣區商業地王，項目已於上周五(26日)招標。而該商業項目中被劃為GIC用地，即政府、機構或社區設施用途的土地擬建灣仔地區康健中心，淨作業樓面面積約為1,000平方米。在建成前，政府會先資助NGO在灣仔設「過渡性」地區康健站，不過臨時設施最快都要2021年才會啟用。