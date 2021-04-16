調查指疫下兒童快樂指數創新低 兩成兒童視移民為奮鬥目標

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-04-16 21:07

面對抗疫新常態，兒童亦受到經濟、環境及社會等問題影響身心健康。有調查發現，今年受訪兒童的快樂程度下降，平均分只有6.94，首次跌破7分關口。此外，兒童對於社會環境包括經濟、政治、社會現況和前景的看法，普遍評分較低，更有近兩成的兒童選擇「移民到外地」為長遠生活目標。

四成兒童面對學習、社交及家庭困難而困擾

香港小童群益會分別於 2008、2016 至 2019 年進行了有關本港兒童的快樂狀況的調查，今年以「希望感」為主題。該會在本年2 月22日至3月17 日以網上問卷及電話訪問形式抽樣訪問年齡介乎6 至17歲的會員，並成功收回755個有效回覆，研究結果於今天（16日）發布。

調查結果顯示，兒童的快樂程度的平均分數下降至6.94，是首次跌破7分。而在疫情之下，兒童的社交亦受到負面影響，約四成受訪兒童表示有時或經常覺得孤獨，亦有逾四成人指在過去一個月從來沒有或甚少與朋友親身見面。調查亦發現，過去一年，接近四成兒童曾遇到重大困擾或情緒波動，當中包括學習、社交及家庭方面的困難；此外，疫情持續一年多以來，仍有 17.9%的受訪兒童表示網上學習配套不足。

逾半受訪兒童不認同政府施政令人滿意

調查亦有問及兒童對於社會環境的看法，當中有逾五成人不同意政府的整體施政令人滿意，亦分別有逾四成人沒信心香港的政治局勢會變穩定、社會變得和諧。而在有長遠生活目標的兒童中，有 19.7%的兒童選擇「移民到外地」為目標之一。該會又發現，個別群組包括領取綜緩的家庭的兒童及15至17歲的青少年快樂程度較低而孤獨感較高，他們對前景的信心亦較低。

香港小童群益會總幹事陳健雄先生建議，家長、學校及政府應共同着力提升兒童的快樂感和希望感，亦應關注停課對兒童的影響，在復課時關注學生適應校園生活的情況及情緒和行為上的轉變，以助他們恢復校園生活。此外，陳指政府盡快落實財政預算案中提出的措施，以紓解各階層家庭的經濟困難，並設立失業援助金及提供津貼予兒童和青少年以幫助基層家庭。陳續指，政府應在施政時納入青少年的意見，並積極在社區青少年服務及職前訓練注入生涯發展的元素，提供適切支援，以助青少年訂立及達成長遠生活目標。