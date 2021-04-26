環境局盼電動車充電器可增至15萬個　區議員促為私樓提供誘因安裝

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-26 18:32

政府近年致力推動電動車普及化，期望2025年前將私人充電設施增至15萬個，並希望在2050年前達致車輛零排放。環境局局長黃錦星今日（26日）在立法會環境事務委員會表示，就上月公布的《電動車普及化路線圖》訂立了3個關於電動車或新能源車的重點工作路向，包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、積極推動試驗各種電動公共交通及商用車，以及成立專責小組審視全球減碳新技術的高端發展。有荃灣區議員要求當局對私人屋苑提供更多誘因安裝電動車充電器，減輕屋苑負擔，從而方便更多住戶使用電動車。

政府近年致力推動電動車普及化，期望2025年前將私人充電設施增至15萬個，並希望在2050年前達致車輛零排放。(資料圖片)

環境局局長黃錦星今日在立法會環境事務委員會表示，就上月公布的《電動車普及化路線圖》訂立了3個關於電動車或新能源車的重點工作路向，包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、積極推動試驗各種電動公共交通及商用車，以及成立專責小組審視全球減碳新技術的高端發展。黃指留意到社會非常關注電動車的充電安排，為回應市民需要，當局於去年10月推出「EV屋苑充電影資助計劃」，資助現有約6萬個私人住宅停車位安裝充電基建，又指計劃推出後反應正面，至今已收到超過330份申請，涉及超過8.2萬個停車位，指資助計劃協助各車位業主克服屋苑業主不同意見、電力、財政等問題的挑戰。

黃錦星又指，當局會約定為配備充電基礎設施的新建停車場提供總樓面面積寬免，預計2025年將會有多於15萬個私人停車位配備充電基礎設施，協助市民在家充電；中長線而言，政府亦計劃約於2025年開始在政府停車場徵收充電費，逐步將充電服務市場化，激活私人參與提供充電服務。至於維修電動車服務，當局則會與大專院校及業界緊密聯繫，推動電動車技術及維修人才的進修培訓，政府亦會爭取在未來數年立法就電動車退役電池推行生產者責任計劃，並推廣電池二次應用的綠色科技。為確保《電動車普及化路線圖》政策可緊貼香港及其他地方的進展，當局亦訂下了五年一檢的安排。

環境局局長黃錦星今日在立法會環境事務委員會表示，就上月公布的《電動車普及化路線圖》訂立了3個關於電動車或新能源車的重點工作路向。(資料圖片)

荃威花園入紙申請逾半年無回音

民主黨環境政策發言人、荃灣區議員易承聰指，政府雖然撥款20億元作先導計劃，資助私樓停車場安裝電動車充電器，但由於有關計劃需要私人樓宇先行花錢完成安裝，再向政府索取資助，加上電力供應問題未必符合要求，令大量舊式私人屋苑興趣大減。易承聰表示，以荃威花園為例，在計劃開始首天已入紙申請安裝1,000個電動車位，至今已逾半年，但政府竟仍未開始處理相關申請，認為當局緩慢的行政效率更加減低其他屋苑的申請意欲，易遂要求政府對私人屋苑提供更多誘因及方便，例如加快審批效率，以及在完成審批後，政府撥款提供部分前期資金，以減輕屋苑負擔。

民主黨環境政策發言人、荃灣區議員易承聰指，即使有油站設有充電站，但如並非屬快速充電器則意義不大，認為沒有駕駛人士會在油站等候數小時為座駕充電。(資料圖片)

他補充指，即使有油站設有充電站，但如並非屬快速充電器則意義不大，認為沒有駕駛人士會在油站等候數小時為座駕充電。故他要求政府不論在油站或其他公共地方，除了提供標準充電器外，亦必須提供不同類型電動車均可使用的快速充電器，滿足不同類型電動車的需求，縮短充電時間。

就2025年起政府停車場徵收充電費一事，易承聰指出，運輸署在去年8月1日才開始為部分政府停車場推行「電動車專用停車位」（試驗計劃），其他配套亦不足，而現時停車場內設置的電動車位，亦經常被一般汽車使用，認為在上述情況下，於2025年推行徵收充電費如同打擊電動車普及化，建議政府參考房委會目前政策，為電動車提供豁免1至2小時時租泊車優惠，吸引市民使用。

對於政府表示在2035年或以前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車，易承聰指現時政府的經濟支援及優惠只集中針對電動車，對現有燃油私家車、混合動力車等車主的換車支援甚少，建議可在2030年前增加支援，讓這段時間作為緩衝期，吸引更多駕駛人士逐漸將私家車轉型。