配合電動車普及化　機構增設400個充電站　覆蓋4類地方

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-19 17:45

隨着電動車日漸普及，有數據顯示去年本港新登記私家車中，每八輛便有一輛屬於電動車，在政府首份香港電動車普及化路線圖中，也提及2035年或以前停止新登記燃油私家車，包括混合動力車。因此電動車充電站需求變得更殷切，香港政府早前亦宣布明年前將全港公共充電站增至1,700個。有機構表示為配合政府推動電動車普及化的政策，將增設400個充電站，位置覆蓋4類地方。

電動車日漸普及，有數據顯示去年本港新登記私家車中，每八輛便有一輛是電動車。（資料圖片／曾鳳婷攝）

基石科技有限公司是其中一家協助政府充電站項目的機構，過去一年在公共停車場、公共康樂設施、郊區及商場增設約400個充電站，推動本地電動車普及化，新建的400個充電站將與機構現時已提供的700個充電設施同時供市民使用。

新建充電站分別覆蓋19個康樂及文化事務署轄下的康樂設施，包括運動場、兒童遊樂場、游泳池及公眾泳灘。在政府停車場中，亦在葵芳及堅尼地城多層停車場安裝中共153個電動車充電站。至於偏遠地區蓮塘口岸 / 香園圍邊境管制站及大嶼山梅窩亦設有過百充電站，該處同時設有為殘疾人士專用停泊車位充電器。現時，觀塘區的大本型商場亦設有電動車充電站。