港燈研電動車退役電池變後備電源　抵銷電壓驟降觸發「困𨋢」風險

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-06 00:00

電動車日趨普及，惟車用電池壽命只有6至8年，大批「退役」電池暫只能靠出口回收解決。港燈近期成功研發，利用電動車退役電池，改裝成配電站的獨立後備電源，一旦因外在因素或故障，引起電壓驟降，仍可確保大廈較敏感電力裝置，例如升降機，不啟動保護裝置而暫停運作，避免出現「困𨋢」。 港燈又研發適合地盤工地使用的可移動式流動電源 ，第二代成品僅重約20公斤，供電量如同攜帶40個10,000mAh的「尿袋」，足以應付工地一天所需，取代柴油發電機。

環境局上月公布電動車普及化路線圖，指會研究電動車電池的二次應用，並爭取在未來幾年，就電動車退役電池推行生產者責任計劃立法。

抵銷電壓驟降影響

本港退役車用電池目前以出口處理為主，港燈工程團隊花近兩年時間，成功研究將退役汽車電池，改裝成獨立後備電源，加裝在大廈電掣房內作後備系統。團隊去年在鴨脷洲工業邨其中一個配電站作實地試驗，經篩選後，重新組裝三菱iMiEV電動車的退役電池，將電池變成16個電池組件，作為該配電站後備電源。測試期間，該後備電成功抵銷去年夏天唯一一次因受外來因素而電壓驟降的影響，保持該配電站系統電壓及供電穩定 。

電壓驟降非頻繁出現，主要受天氣、外來因素影響。港燈技術服務主管郭偉信解釋，電壓驟降不代表停電，短時間內電壓突然下降10%以上，通常少於0.1秒，市民或會發現短暫燈光轉暗或閃爍。他說，對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，在電壓驟降時，或會啟動保護裝置跳掣；安裝該後備系統後，則避免「困𨋢」情況。

工程部門亦自行研發「電池管理和監察系統」，24小時監察電池運行狀況，包括電壓、電流及溫度等，一旦電池運作出現異常，系統會發出警報，以便工程人員及早處理問題。

「電池管理和監察系統」24小時監察電池運行狀況，包括電壓、電流及溫度等。（李澤彤攝）

退役電池變地盤流動「大尿袋」 續命多5年

此外，港燈亦研發將退役電動車電池用於工地作為「可移動式流動電源」。第一代「後備電源」重約120公斤，搬運及使用時極不方便。團隊正研發第二代，大幅減至重約20公斤，預計日後可取代流動柴油發電機，在地盤工地為電鑽等手提工具提供電力，也減少對環境污染。以較常用的10,000mAh「尿袋」計算，第二代流動電源，可應付地盤一天所需，該「可移動式流動電源」供電量相等於40個「尿袋」；而使用作大廈後備電源設備用途的版本，則相等於640個「尿袋」。

港燈總技術服務工程師鍾偉光表示，電動車充電池因經常「充電」及「放電」，使用一段時間後，因續航力下降需要退役，但不代表不能再使用，相信改裝成後備電源，至少仍可多用五年。郭偉信亦透露，是次先導計劃投放約50萬元，希望「拋磚引玉」，推廣原來退役電池亦可以有第二生命，刺激業界探討更多可能性。港燈沒有打算為是次研發申請專利，亦願意與業界分享，鼓勵客戶安裝，享無間斷電力供應。