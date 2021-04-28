橫洲收地｜村民本月才獲發津貼及豁免書　區議員批政府安置緩慢

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-04-28 20:23

元朗橫洲發展計劃爭議近6年，現時橫洲三村（永寧村、鳳池村及楊屋新屋）只有四戶留守。今日（28日）地政人員再入橫洲收地，有村民住所一度被逾百保安警員包圍。據知，留守村民和當局交涉不果，住所水電被截，他們僅被容許在7天內回到住所收拾，不能過夜，大部分村民目前只能暫住親友家，或是入住收容中心。在場協助村民的元朗區議員區國權透露，涉事村民本月才獲發特惠津貼及豁免書，難以在短時間內遷入新居，認為今日局面是政府一手一腳造成，又指村民並非不願搬離或要求更多賠償，只是需要時間安排日後去向。

今早8時，頭戴白色安全帽的地政人員聯同逾百名保安入橫洲收地，留守村民歐陽太一家六口被要求執拾物品盡快離開，現場亦有大批軍裝警員及便衣警員到場支援。雙方對峙一段時間後，有保安嘗試用剪鉗剪開歐陽家鐵閘的鎖鏈，被歐陽家阻止。

其後，另一批地政人員與數十名保安繞道至歐陽家後方的圍欄，剪開鐵絲網成功進內，隨即截斷住所水電，並開始以膠帶圍封歐陽家的住所。地政人員表示，歐陽家可以在7日內回家執拾物品，但不可以過夜，並承諾會安裝大燈防盗。

在場協助村民的元朗區議員區國權指出，現時只有四戶留守，受影響的村民暫時只能借住親友家，或是入住收容中心。他提及村民歐陽太在本月7日才獲發特惠津貼，已隨即另覓地方居住，惟新址正在裝修，故她希望能待新居完成裝修才遷離原址。

另一名留守居民陳先生，與歐陽太同樣是地主，早於2017年便向政府申請復耕牌。區國權透露，陳先生一直配合部門程序，但直至前日（26日）相關部門才批出豁免書，收到豁免書才短短兩天時間，陳先生根本不能趕及搬走或重新興建小屋居住，惟地政依舊要求他即日離開。

地政承諾七天內不會搬動住所內的任何東西，卻出爾反爾，拆卸在內的橫額。（蔡正邦攝）

區國權表示，現時兩戶受影響村民感到十分徬徨，他指村民在橫洲土生土長50年，對於搬離家園萬般不捨。他透露地政承諾七天內不會搬動住所內的任何東西後，卻出爾反爾，隨即拆卸在內橫額，令村民有感所謂承諾原來是「大話」，對他們造成二次傷害。

強調居民需時安排日後去向

區國權批評，政府在收地一事上應多吸取教訓，日後應更人性化、以人為本地處理。他認為每次收地及清拆都會出現類似情況，原因與政府的賠償和安置安排速度有關。他認為橫洲的個案十分「離譜」，「一開始諮詢就有問題，有今日呢個場面出現，係因為政府喺賠償安置方面一拖再拖，自己做錯又唔承擔責任，只考慮工程進度。」他強調，現時村民並非不願遷離或要求更多賠償，只是需要時間安排日後去向。

橫洲發展計劃始於梁振英政府，原計劃在元朗橫洲興建約17,000個公屋單位，惟被指向「地區人士」摸底後，改為在附近另覓地方興建4,000個單位和原先計劃大有出入。前立法會議員朱凱廸更曾因批評橫洲發展涉及「官商鄉黑」勾結及揭露新界鄉郊的種種問題而受到死亡威嚇。

隨後，地政處人員在2015年10月入村紀錄住戶情況，進行凍結人口登記。2017年，政府正式刊憲勒令收回永寧村、鳳池村和楊屋村三條非原居民村，共264戶居民受影響。歷政府多次到元朗橫洲三村收地，至今只剩下數戶居民，主要因需時執拾物品暫時未能撤離。