撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-29 17:37

本港基層住屋問題嚴重，現時公屋輪候時間平均為5.6年。政府早前在《施政報告》提出為期3年的現金津貼試行計劃，即輪候公屋超過3年的基層家庭，能獲得政府提供現金津貼。有團體日前向有關津貼的潛在申請者進行調查，發現大部分受訪者因津貼限制過多而無法受惠於計劃，促請政府把申請門檻降低。

現時合資格申請「現金津貼試行計劃」者，必須為公屋輪候冊的一般申請住戶（即2人或以上住戶及長者一人申請者，而不包括非長者一人申請者）；而且滿足已輪候公屋超過3年，沒有領取綜援，未獲首次公屋編配，且並非居於公屋等條件，一些輪候公屋未滿三年的家庭，以及60歲以下非長者單身人士均未能受惠於現行計劃。

調查結果表示，近半受訪者租住的單位在過去兩年曾加租，認為津貼有助減輕經濟壓力；近七成受訪者表示加租是最主要的搬遷原因。（關注基層住屋聯席提供圖片）

關注基層住屋聯席及關注綜援低收入聯盟於4月14日至24日進行調查，以問卷形式向有機會或正在申請公共房屋的市民了解其申請原因及意見，最終收集183份有效問卷。結果表示，近半受訪者租住的單位在過去兩年曾加租，認為津貼有助減輕經濟壓力；近七成受訪者表示加租是最主要的搬遷原因。

受訪者認為最好可獲得津貼至上樓為止，希望政府能減少申請限制，令更多人受惠。（關注基層住屋聯席提供圖片）

大部分受訪者認為政府訂立的申請門檻過高，82.5%受訪者贊成只要是正在輪候公屋便可申請「現金津貼試行計劃」，不需要設立輪候公屋年期的限制。80.3%受訪者贊成不需要符合未被首次編配公屋的要求。受訪者認為最好可獲得津貼至上樓為止，希望政府能減少申請限制，令更多人受惠。此外，有95.6%受訪者贊成「現金津貼試行計劃」成為恆常津貼。

關注基層住屋聯席建議政府應把現金津貼試行計劃申請門檻降低，例如取消輪候公屋年期申請資格及編配公屋次數限制，只要正在輪候公屋的人士便可申請。（關注基層住屋聯席提供圖片）

關注基層住屋聯席建議政府應把現金津貼試行計劃申請門檻降低，例如取消輪候公屋年期申請資格及編配公屋次數限制，只要正在輪候公屋的人士便可申請。此外，他們亦建議政府可仿效以往「鼓勵就業交通津貼計劃」及「在職家庭津貼計劃」的做法，以雙軌並行的形式推行「現金津貼試行計劃」及「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」（N無津貼），並將其恆常化，讓符合不同資格的人士皆能申請。聯席亦認為，在津貼推行後亦應適時檢討，如設立一年一次的檢討機制，令申請門檻及津貼額更緊貼社會現況。