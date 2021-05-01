上水雨水渠仿如黃油屎水坑 區議員：臭味沒完沒了

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-01 16:58

雨水渠長期積水隨時變臭坑。上水鳳南路一個靠近大街的渠道，疑因與另一條排水渠高度不一致，導致長期積水不散發出惡臭，揭開渠蓋更發現泥黃色油漬飄起水面，仿如屎水坑，在炎熱天氣臭味長期不散，恐滋生蚊蟲及環境衞生問題。渠務署稱該渠道屬路政署負責，已檢視並正安排渠道修繕工程。

上水區議員蔣旻正表示，位於上水鳳南路近翠麗花園西閘對開一條雨水渠，長期發出臭味，即使他邀請食環署到場進行消毒清潔，情況仍然未有改善，其後他與前線清潔工商談後，打開渠蓋檢視，發現渠面飄起黃油般的積水，並湧出氣泡，惡臭撲鼻，經研究估計該條橫向的雨水渠與另一條直向的排水渠高度不一所致，導致兩條雨渠的交匯處「T」字位位置長期積水不散，死水在長期日曬雨淋及高溫下發出臭味，問題沒完沒了。

上水區議員與前線清潔工曾掀開涉事雨水渠進行檢視。(蔣旻正圖片)

區議員促請部門進行渠務修繕工程

他要求相關部門研究進行渠道工程，增加水渠的渠底高度，與出水口的高度並排，以便暢通出水，避免污水累積，並徹查及根治臭味來源。

渠務署回應上月19日派員到現場視察，及檢查附近由渠務署負責維修及保養的公共雨水渠道，並確認其運作正常。至於翠麗花園外的行人路段及其雨水渠道由路政署負責保養，路政署在收到通知後亦已於上月20日視察有關渠道，並正安排為發現積水的接駁位置進行修繕工作。

渠面表面飄着黃色油漬，惡臭撲鼻。(蔣旻正提供)

環保署：未發現有人非法排放污水

環保署回應收到路政署及渠務署轉介後，懷疑翠麗花園有一間店舖可能涉及非法污水排放導致臭味問題。署方隨即派員到上址調查，並在該店舖進行色粉測試，結果顯示沒有污水從該店舗流入上述渠道或非法排放污水的情況，亦沒有察覺難聞氣味，但該署會繼續留意上址情況，如有違規行為，定必採取相應執法行動。